2025. április 11.

Banki visszaélések: letiltott Mi Hazánk, rekordnagyságú számlavezetési díjak

Az EU-n belül nálunk a legmagasabbak a számlavezetési díjak és egyéb bankköltségek az MNB kimutatása szerint – hívta fel a figyelmet Novák Előd, a Mi Hazánk vezérszónoka, hozzátéve: banki visszaélések is tapasztalhatóak Magyarországon, politikai diszkrimináció is, pl. az OTP-vezetés is letiltotta a Mi Hazánk bankszámlanyitási szerződését, a bíróságon bejegyzett pártunk által hiánytalanul benyújtott és kölcsönösen aláírt bankszámlanyitási szerződést egy későbbi napon felső utasításra hivatkozva utasították vissza. Jó, kétségkívül rendszerellenes párt vagyunk, de nem hitelt kértünk, hanem saját pénzünket vittük volna a bankba, tagdíj- és adománygyűjtésre próbáltunk bankszámlát nyitni – mondta Novák Előd.