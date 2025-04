Anyaország :: 2025. április 24. 10:13 ::

Mi Hazánk: bürokratikus vízfej és sokmilliós vezetői prémiumok helyett a közigazgatást működtető dolgozókat kellene megbecsülni

Szerda reggel országos munkabeszüntetésbe kezdtek az önkormányzati közigazgatás dolgozói, akik hosszú ideje változatlan bérviszonyok között végzik a munkájukat. A sztrájkot szervező szakszervezet közlése szerint több ezer köztisztviselő csatlakozott a megmozduláshoz – írja közleményében Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének elnöke. Alább a folytatás.

A tiltakozó dolgozók egyik fő követelése a fizetések érdemi emelése. A jelenlegi bérek sok esetben nettó 230-280 ezer forint között mozognak, ami jelentősen elmarad a hasonló végzettséget és felelősséget igénylő szférák jövedelmi szintjétől.

A probléma gyökere egy több mint másfél évtizede befagyasztott illetményalap. A köztisztviselők fizetését egy olyan szorzórendszer alapján számítják ki, amelynek alapja 2008 óta változatlan.

Több alkalommal elmondtam korábban is, ha béremelésekről beszélünk, figyelembe kell venni, hogy ezt mely területen akarjuk végrehajtani. Más helyzetben van a magyar kkv-szektor, másban a multinacionális cégek, és más jellegű az állami szektor is. Ez utóbbiban azonban ésszerűbb forrásfelhasználással lenne lehetőség pénzeket felszabadítani, a nagy “bürokratikus vízfejet” kell csökkenteni, a sokmilliós vezetői prémiumokat visszavenni, ha azokat érdemtelenül osztogatják, és azokat a dolgozókat jobban megbecsülni, akik működtetik a közigazgatást. Ehhez azonban politikai, kormányzati akaratra lenne szükség. A Fidesz részéről láthatólag erre nincs akarat, a Mi Hazánk viszont megbecsülést szeretne az önkormányzati dolgozók részére is!