Fegyelmi eljárás indult a rendőr ellen, aki nem akarta, hogy az államtitkár vele reklámozza a KDNP-t

Fegyelmi eljárás indult Laponyi Zsolt rendőr őrmester ellen, aki április végén tiltakozó Facebook-bejegyzésben jelezte, nem akarja, hogy egy államtitkár politikai marketinghez használjon egy róla készült fotót. A fegyelmi eljárás megindításáról az őrmester ügyvédje tájékoztatta a Telexet. Sziklai Tamás elmondta, ügyfele szerdán az Ügyfélkapun keresztül értesült arról, hogy fegyelmi eljárás indult ellene a Facebook-bejegyzése miatt.



Laponyi Zsolt a BRFK toborzókampányában

A KDNP-s Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára április 24-én, a rendőrség napján egy rendőrökről készült képpel illusztrált bejegyzéssel mondott köszönetet az egyenruhásoknak. A bejegyzéshez tartozó képet, amin Laponyi is szerepel, eredetileg egy toborzókampányhoz készítették, vagyis a szereplők a rendőrséget, nem egy pártot akartak ezzel népszerűsíteni. Rétvári Facebook-oldalára viszont már úgy ment ki a kép, hogy ráírták: KDNP.hu. Érdekes módon a KDNP Facebook-oldalára is ugyanezzel a képpel ment ki egy bejegyzés, de azt később cserélték egy arcok nélküli illusztrációra.

Laponyi április 24-én este egy nyilvános Facebook-bejegyzésben kérte arra az államtitkárt, hogy ne használja politikai marketinghez a róla készült fotót. Az őrmester hosszan érvelt amellett, miért kéne eltávolítani a képet. Arról írt, hogy a rendőrség független szervezet, ami pártpreferenciára való tekintet nélkül minden állampolgárért dolgozik. Azonban, ha egy politikus ennek az ellenkezőjét sugallja, azzal összemossa a rendőrség és a kormánypárt munkáját, aláásva ezzel a rendőrségbe vetett közbizalmat.

„Mélyen tisztelt Államtitkár Úr, nem lehet politikai kérdés a segítségnyújtás, így megkérném, hogy arcomat és nevemet ne kösse azzal össze. Félek, hogy a jelenlegi két-pólusú berendezkedésben, ha valaki az Ön által megszerkesztett képet meglátja, elfogultan fog hozzám lépni segítséget kérni, vagy, ami még rosszabb, nem kérni.” – írta az őrmester. A Telex információi szerint Laponyit már a bejegyzés másnapján értesítette a rendőrség kommunikációs osztálya, hogy felfüggesztik a nyilvános és szakmai szereplését. Nem hivatalos úton rá is szóltak, hogy megütheti a bokáját, ha nem szedi le a bejegyzést.

Adománygyűjtő burger

Az őrmester április 28-án beszélt volna munkájáról az adyligeti Rendőrképző Akadémián, de végül nem tarthatta meg az előadását. A Telex egyik forrása szerint a rendőrképző tanulóit arra utasították, hogy Laponyi bejegyzését ne osszák meg, ne szóljanak hozzá, ne is lájkolják. Mivel Laponyit letiltották az összes nyilvános és szakmai szereplésről, ezért azt az előadását sem tarthatja meg, amelyet május végén egy óvodában tartott volna.

A hírre reagálva a Billog nevű burgerező a menüjére tett egy új tételt, a Laponyi Burgert, sőt, bejelentették, hogy április 28-tól minden rendőr 10 százalék kedvezménnyel fogyaszthat náluk. Később egyeztettek is az őrmesterrel, és közösen elindítottak egy adománygyűjtő akciót. Az akció keretében minden Laponyi Burger után 500 forintot jótékony célra ajánlanak fel, de azok is adományozhatnak, akik nem fogyasztanak a Billogban. A Billog már május elsején, pár nappal az adománygyűjtés kezdete után arról írt, hogy több mint félmillió forintot gyűjtöttek össze.

Sheriff, nem politikus

Laponyi korábban sokat népszerűsítette a rendőrséget. Többször is szerepelt a rendőrség munkáját bemutató bejegyzésekben, videókban, előadásokon. 2024 novemberében egy hosszú interjúban beszélt a munkájáról a Budapesti Rendőr-főkapitányság podcastjában. De szerepelt például a népszerű youtuber, Szecso egy videójában is. A videón az is látható, ahogy egyedül járőröző sheriffként éles helyzetben szerel le egy késsel rohangáló férfit a Blaha Lujza téren: