Tizennégy évre ítélték a vadállatot, aki félholtra vert egy fiatal nőt Szeged belvárosában

Tizennégy év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék első fokon azt a fiatal férfit, aki 2023 augusztusában Szeged belvárosában megtámadott és félholtra vert egy fiatal nőt pusztán azért, mert nem állt vele szóba.

A jelenleg 28 esztendős férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondták ki bűnösnek. A vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság elrendelte a férfival szemben korábban kiszabott kétéves felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is.

Az életveszélyt okozó testi sértés miatt már korábban elítélt férfi a vádirat szerint 2023. augusztus 5-én, hajnal fél 6 körül Szeged belvárosában figyelt fel a hazafelé sétáló 24 éves sértettre, aki mobiltelefonján beszélt. A férfi odalépett hozzá, és megszólította, majd miután a sértett érdemben nem válaszolt, lopakodva utánaindult. A fiatal, vékony testalkatú nőt a - korábban több küzdősportot űző - vádlott hátulról, váratlanul, olyan nagy erővel ütötte tarkón, hogy a sértett eszméletét vesztette, és a tanúk szerint rongybabaként esett össze.

A vádlott ezután váltott kézzel, ököllel legalább tízszer megütötte őt, a felismerhetetlenségig összeverve az arcát. A magatehetetlen, erősen vérző nőt előbb karjaiba véve, majd a vállán átvette cipelte, végül - miután az egyik szemtanú megszólította - egy templom utcáról nyíló imafülkéjébe dobta. Ezután elfutott a helyszínről.

A sértetthez a szemtanúk hívtak mentőt. A fiatal nő koponyaűri sérüléseket, agyzúzódást szenvedett, csaknem két hétig intenzív osztályon kezelték. Hosszú ideig nem nyerte vissza eszméletét, a támadás előtt gyógyszerésznek készülő nőnek újra meg kellett tanulnia beszélni, elhúzódó látáskárosulás alakult ki nála, tanulási nehézségekkel, koncentrációs zavarokkal küzd. Jelenleg is rehabilitációs és pszichológiai kezelésen kell részt vennie. A szakértők szerint maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás alakult ki nála. Élete csak azon múlott, hogy a négy percen belül helyszínre érkező mentők megkezdték a mesterséges lélegeztetését.

A vádlott a bíróság előtt nem tett vallomást, de a nyomozás során azt állította, az estet megelőző éjszakán sört és vodkát ivott. Az utolsó szó jogán azt mondta, nem tud magyarázatot adni tettére, nagyon sajnálja a történteket, és hangsúlyozta, nem akarta megölni a sértettet.

A nő ügyvédje polgári jogi igényt jelentett be, és sérelemdíj megfizetését is kérte. A vádlott a per során 10 millió forint sérelemdíjat fizetett. A további sérelemdíjról és a sértett költségeinek megtérítéséről polgári perben dönt majd a bíróság.

Gál Andor bíró az indoklás során hangsúlyozta, a vádlott Szeged belvárosában, egy nyári reggelen, már világosban, magából kivetkőzve, embertelen brutalitással bántalmazta az alig 50 kilós sértettet.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője eltérő minősítés és enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

(MTI)