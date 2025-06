Anyaország :: 2025. június 12. 12:13 ::

Gyanúsítottként hallgatták ki a Tisza Párt programfelelősét

Gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította is a múlt héten a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Zelcsényi Miklóst, a Tisza Párt programkoordinátorát – írja a 444 nyomán a 24.

A cikk szerint Zelcsényit költségvetési csalással gyanúsítják, ezen belül is jelentős vagyoni hátrányt okozó csalással. Ha bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.

A konkrét ügyben a lap szerint Zelcsényi a szereplők közt a legkisebb hal, ő maga kitart amellett, hogy nem követett el bűncselekményt, arról pedig nincs hír, hogy Orbán Viktor kormányfő fogorvosát, Bátorfi Bélát és az ő állandó üzlettársát, Szűcs Lászlót meggyanúsították volna.

A feljelentést, ami alapján vizsgálat indult Zelcsényivel szemben, már 2019-ben megtették, azonban a 444 információi szerint az azóta eltelt időben semmi nyoma nem volt annak, hogy érdemi nyomozati munka folyt volna az ügyben. Az addig sportrendezvények szervezésével foglalkozó férfi aztán Magyar Péterhez, a Tisza Párt elnökéhez szegődött, majd a nyomozást folytató NAV is észbe kaphatott, de legalábbis az ügy tiszás szereplőjét beidézték, és meg is gyanúsították.

Az ügy alapja egy 2017-es, Budapestman Triatlon Országos Bajnokság nevű sportrendezvény volt. Ezt a nagyszabású triatlonversenyt Zelcsényi szervezte, és a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) mintegy 180 millió forint állami támogatással segítette. Az MTSZ-t akkoriban Bátorfi Béla vezette, aki korábban Orbán fogorvosaként volt ismert. A Budapestman szervezése során pedig annak ellenére, hogy az általa vezetett szövetség juttatott állami támogatást, a köreihez tartozó – nagyrészt egyébként mára megszűnt fogászati cégek – kaptak megbízást több, különböző PR-feladatra. Összesen több mint 32 millió forint került olyan gazdasági társaságokhoz, amelyek összeköthetők Bátorfival.

Az említett cégek nagy része a már említett Szűcs László érdekeltségébe tartozik. Szűcs Bátorfi állandó partnere, üzlettársa. Például kettejük 1,3 milliárdos támogatásból épült intézetében egyetlen rendes alkalmazott sem dolgozott, és aztán el is adták egy NER-es építőcégnek. Abban az ügyben is volt nyomozás, amit aztán lezártak. Szűcs annyira fontos partnere Bátorfinak, hogy mintegy árukapcsolásként a triatlonsportba is megérkezett, Bátorfi ugyanis kinevezte saját elnöki tanácsadójának. Ezt a pozíciót töltötte be akkor is, amikor Zelcsényi a cégeivel szerződött a Budapestman verseny kapcsán.

Zelcsényi azt mondta a 444-nek: "Nagyon kiszolgáltatott és megalázó érzés volt a folyamat, ennek ellenére alávetettem magamat, mert törvénytisztelő állampolgár vagyok és mert szeretném tisztázni a nevem. Levették az ujjlenyomatomat, a DNS-mintámat, és fényképet is készítettek."

Mint mondta, nem érzi magát csalónak, tisztességesen szerezte a vagyonát, és a tiszás önkéntes szerepvállalása okán a jól fizető vállalkozását hagyta hátra, mert változást szeretne az országban.

– Én úgy gondolom, hogy a mostani, évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van – mondta.

A Tisza Párt úgy reagált a lap megkeresésére: "Zelcsényi Miklós majd egy éve önkéntesként segíti a párt rendezvényeit, továbbra sem áll munkaviszonyban a párttal, annak nem tagja. Vállalkozásait még nyáron átadta másnak. A folyamatban lévő ügyről (arról hogy az létezik) öntől értesült március második felében a Széll Kálmán téren. Azonnal tájékoztatta a párt vezetőit a kihallgatásáról és arról, hogy az elvileg 2021-ben kezdődő ügyben őt négy év csend után most első alkalommal kereste meg a hatóság a Budapestman Triatlon versennyel kapcsolatban. Az idézésre pontosan megjelent, a hatósággal együttműködik az ügy tisztázása érdekében. Teljességgel ártatlannak vallja magát és büszke az érintett verseny megrendezésére. Önkéntesi pozíciójáról felajánlotta a lemondását, amit nem fogadtunk el, mivel minden embert, így őt is megilleti az ártatlanság vélelme. Nem kell ahhoz oknyomozó újságírónak lenni, hogy feltűnjön annak a furcsasága, hogy egy 2021-es ügyben miért 2025-ben hallgat meg a hatóság valakit, pont akkor, amikor az illető épp a korrupt Orbán-kormány leváltásában nyújt önkéntesi segítséget Orbán Viktor fő kihívójának. Az úgynevezett «rabosítás folyamata» minden gyanúsítotti kihallgatásnál megtörténik: ilyenkor ujjlenyomat, dns minta , fotó készül. Ez vele sem történt másként, így ebben semmi extra nincsen."