Anyaország :: 2025. augusztus 21. 18:15 ::

Hamis adatok alapján fenyeget végrehajtóval egy magyar családapát a német adóhatóság megbízásából a NAV

Egy meglehetősen abszurd esettel kapcsolatban juttatott el felhívást szerkesztőségünkhöz Bartha Barna, a Mi Hazánk Pest vármegyei elnöke.

Beszámolója szerint a német adóhatóság megbízásából a NAV „potom” 69 millió forintnak megfelelő eurót követel egy magyar családapán. Az eszközök a szokásosak: számlainkasszó, végrehajtás, vinnék a házat, a bútort, a mosógépet, a hűtőt. „A magyar adóhatóság asszisztál ehhez a borzalomhoz, kritikátlanul, felelőtlenül szolgálja ki egy másik ország hatóságát” – fogalmaz Bartha. Mindeközben a család négy kisgyermeke beiskolázás előtt áll.

A németek szerint Mátyás József (anyja neve: M. I., szül.: 1964-ben) 2021-ben megvásárolt egy német céget, ennek a négyéves adóhátralékait követelik az áldozaton.

Ehhez képest a valóság az, hogy az áldozat, Mátyás József négygyermekes családfő (anyja neve: H.K., szül. 1988-ban) nem vásárolt soha, semmilyen német céget.

A csekély különbség a személyek adataiban, kilétében sem a német hatóságot, sem a magyar adóhivatalt nem zavarja. Ennek a csalásnak, vagy tévedésnek – még kiderül menet közben, hogy melyik – köszönhetően Bartha szerint magyar emberek élete mehet tönkre.

„Hamarosan egy videóval jelentkezünk, amelyben dokumentumokat mutatunk be, és feltárjuk az érintettek kálváriáját” – ígéri a politikus,

Addig is a Mi Hazánk szakpolitikusai dolgoznak az ügyön, mindent megtesznek, hogy megmentsék a családot - derül ki a Magyar Jelen cikkéből . Addig is azt kérik, hogy aki teheti, segítse őket, hiszen a számlainkasszó és a németországi nyomozás költségei olyan terhet jelentenek, ami meghaladja a lehetőségeiket, ráadásul négy gyermek ellátása, beiskolázása vár rájuk.

Az alábbi számlaszámra tudják elküldeni a családnak szánt adományokat:

Falusi Noémi 10918001-00000120-49180007

„Nekünk minden magyar ember számít!” – zárja felhívását Bartha Barna.