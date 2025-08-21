Egy meglehetősen abszurd esettel kapcsolatban juttatott el felhívást szerkesztőségünkhöz Bartha Barna, a Mi Hazánk Pest vármegyei elnöke.
Beszámolója szerint a német adóhatóság megbízásából a NAV „potom” 69 millió forintnak megfelelő eurót követel egy magyar családapán. Az eszközök a szokásosak: számlainkasszó, végrehajtás, vinnék a házat, a bútort, a mosógépet, a hűtőt. „A magyar adóhatóság asszisztál ehhez a borzalomhoz, kritikátlanul, felelőtlenül szolgálja ki egy másik ország hatóságát” – fogalmaz Bartha. Mindeközben a család négy kisgyermeke beiskolázás előtt áll.
A németek szerint Mátyás József (anyja neve: M. I., szül.: 1964-ben) 2021-ben megvásárolt egy német céget, ennek a négyéves adóhátralékait követelik az áldozaton.
Ehhez képest a valóság az, hogy az áldozat, Mátyás József négygyermekes családfő (anyja neve: H.K., szül. 1988-ban) nem vásárolt soha, semmilyen német céget.
A csekély különbség a személyek adataiban, kilétében sem a német hatóságot, sem a magyar adóhivatalt nem zavarja. Ennek a csalásnak, vagy tévedésnek – még kiderül menet közben, hogy melyik – köszönhetően Bartha szerint magyar emberek élete mehet tönkre.
„Hamarosan egy videóval jelentkezünk, amelyben dokumentumokat mutatunk be, és feltárjuk az érintettek kálváriáját” – ígéri a politikus,
Addig is a Mi Hazánk szakpolitikusai dolgoznak az ügyön, mindent megtesznek, hogy megmentsék a családot - derül ki a Magyar Jelen cikkéből. Addig is azt kérik, hogy aki teheti, segítse őket, hiszen a számlainkasszó és a németországi nyomozás költségei olyan terhet jelentenek, ami meghaladja a lehetőségeiket, ráadásul négy gyermek ellátása, beiskolázása vár rájuk.
Az alábbi számlaszámra tudják elküldeni a családnak szánt adományokat:
Falusi Noémi 10918001-00000120-49180007
„Nekünk minden magyar ember számít!” – zárja felhívását Bartha Barna.