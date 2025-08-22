Anyaország :: 2025. augusztus 22. 10:30 ::

Tovább drágultak az ingatlanok a budapesti agglomerációban

Tovább emelkednek az ingatlanárak a budapesti agglomerációban - közölte a GDN Ingatlanhálózat.

A legfrissebb adatok szerint a dél-keleti szektorban egy 90 négyzetméteres ház ára egy hónap alatt 63-ról 70 millió forintra nőtt. Tóth Péter régióigazgató szerint a támogatott hitelek fokozzák a keresletet, ami a fővárostól távolabbi településekre tereli a vevőket.

Gombár János, az újpesti iroda vezetője úgy véli, a telekárak különbségei miatt sokan akár Nógrád vármegyéig is elköltöznek. A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.

