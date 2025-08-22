Anyaország :: 2025. augusztus 22. 18:15 ::

Mellár Tamás is visszalép az ismeretlen tiszás javára

Eldöntöttem, hogy nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson, és szavazóimat arra kérem, a Tisza Párt jelöltjét támogassák szavazataikkal a rendszerváltás érdekében – nyilatkozta a Magyar Hangnak Mellár Tamás független országgyűlési képviselő. A közgazdászprofesszor elmondta, nem szabad megosztani a szavazatokat az ellenzéki oldalon, mély meggyőződése, hogy csak akkor sikerülhet leváltani a jelenlegi kurzust, ha egyetlen nagy tömb lép fel a Fidesz-KDNP tandemmel szemben. Erre a legnagyobb esélye a Tisza Pártnak van.

– Nem rólam szól ez a történet, hanem sokkal inkább arról, hogy össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk. Ezért kell leváltani a jelenlegi kormányzati erőket – magyarázta az okokat Mellár Tamás.

A közgazdászprofesszor azon kevés ellenzéki képviselő közé tartozik, aki a mostani és az előző választási ciklusban is egyéni képviselőként nyerte el a szavazók bizalmát, és képviselte a Baranya 1. számú egyéni országgyűlési választókerületében a választókat.

2018-ban az előző ciklusban nyertes fideszes Csizi Pétert győzte le függetlenként több mint ezer szavazattal, amikor 21 988 szavazattal, 39,26 százalékos eredményt ért el, szemben a Fidesz-KDNP jelöltjével, aki 20 702 szavazatot kapott, és ezzel 36,97 százalékos arányt ért el. A 2022-es országgyűlési választáson pedig az ellenzéki összefogás támogatásával ismét több mint ezer szavazatot vert kihívójára. Mellár Tamás ekkor 22 710 szavazattal, 44,01 százalékos eredményt ért el, szemben a Fidesz-KDNP jelöltjével, Kővári Jánossal, aki 21 557 szavazatot kapva 41,78 százalékos eredménnyel lett második.