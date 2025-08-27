Anyaország :: 2025. augusztus 27. 14:16 ::

"Ma a haderő- és képességfejlesztés új mozaikja kerül a helyére" - folyami naszádokat hoztak az amerikai bajtársak

Egyedülálló új képességgel bővül Magyarország hadereje - jelentette be a honvédelmi miniszter a Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádok átadásán szerdán Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a folyami naszádok beszerzése "régen várt, nagyon fontos képesség megjelenését jelenti a Magyar Honvédségben, amely földön, vízen és levegőben is folyamatosan fejlődik".

A miniszter hangsúlyozta: a laktanyák falai mögött "csendes forradalom van kibontakozóban", hiszen nagyon nagy mértékű átalakuláson megy keresztül a Magyar Honvédség, a hadsereg egyre felszereltebb és képzettebb.

Hozzátette: az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és "modern, NATO-kompatibilis, nagy mértékben high-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélődik, illetve cserélődött már le."



Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A miniszter példaként említette a modern helikopterflottát és légvédelmi eszközöket, az új gyalogsági Lynxeket, tüzérségi eszközöket, tankokat, majd megjegyezte: folyamatosak és sikeresek a toborzások, valamint az új képességek használatára felkészítő képzések is.

"Ma a haderő- és képességfejlesztés új mozaikja kerül a helyére" - jelentette ki. Úgy folytatta: ezek a hajók az amerikai bajtársaik közreműködésével és segítségével érkezhettek a különleges műveleti parancsnoksághoz.

"Ezek a naszádok a legjobbak közé tartoznak, és a magyar különleges műveleti katonáink használják őket az amerikai erőkkel végrehajtott kiképzést követően" - magyarázta a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: az Egyesült Államok és Magyarország között nemcsak a politikai, de a katonai kapcsolatok is kiválóak.

Kitért arra is, hogy Magyarország élen jár a katonai erejének növelésében, hiszen 2026 lesz a negyedik egymást követő év, amikor a védelmi költségvetése meghaladja a GDP két százalékát. Magyarország büszkén teljesíti ezt az elvárást - húzta alá.

Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese úgy fogalmazott: hazánk a folyók országa, ezért a folyami műveleti képesség elengedhetetlen a Magyar Honvédség számára.

Szavai szerint a SOC-R hajók beszerzése egyszerre jelképezi a transzatlanti szövetség erejét és a magyar céltudatosságot: hogy "földön, levegőben és vízen egyaránt korszerű, valódi harcértékkel bíró képességekkel lássuk el katonáinkat."

Kijelentette: ezek a hajók nem pusztán technikai eszközök, szimbólumok is. "Szövetségünk és közös értékeink védelmének és a két nemzet katonái közötti testvériségnek a szimbólumai" - magyarázta.

Kajári Ferenc ismertette, hogy a SOC-R hajók képesek különleges műveleti csoportok vízi környezetben való kijuttatására és kiemelésére, akár tűz alatt is. Alkalmasak továbbá közvetlen tűztámogatásra, felderítési és hírszerzési feladatokra, utánpótlás és egészségügyi ellátmány célba juttatására, sebesültek evakuálására is - sorolta.

(MTI)