2025. augusztus 27. 18:23

Szijjártó: csütörtöktől újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken keresztül

Kezdetben tesztüzemmódban, de csütörtöktől újraindulhat a kőolajszállítás Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül, amelynek oroszországi szakaszát az előző héten ukrán légicsapások érték - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyiminiszter-helyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért károk ezúttal olyan mértékűek voltak, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napig eltartanak.

Elmondta, hogy Pavel Szorokinnal áttekintették a helyzetet, és kiderült, hogy az orosz félnek sikerült olyan technológiai megoldást találnia, amelynek a nyomán csütörtöktől újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel.

Szijjártó Péter ezután közölte, hogy Magyarországon egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot, a kereskedelmi tartalékok még kitartanak.

"Ugyanakkor továbbra is botrányosnak tartom, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy 'nincs ellátásbiztonsági kockázat'" - húzta alá.

"Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!" - tette hozzá.

(MTI)