Szeptembertől idén is sűrűbben járnak a BKK-járatok

Ismét a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai szeptember 1-től - közölte a vállalat pénteken az MTI-vel.

A közlemény alapján hétfőtől sűrűbben jár a 81-es trolibusz és kényelmesebb lesz a közösségi közlekedés Zuglóban, az 50-es villamos vonalán pedig ezentúl csak CAF-szerelvények közlekednek majd.

A megnövekedett utasforgalom kiszolgálására a 160-as autóbusz délután csúcsidőben sűrűbben, 20 perc helyett 15 percenként közlekedik hétfőtől - tették hozzá.

A BKK és a MÁV-csoport együttműködésének köszönhetően a 218-as autóbusz a dinamikusan fejlődő Üröm és Pilisborosjenő felé közlekedik a solymári áruház helyett, valamint az Aranyvölgy vasútállomásra érkező, illetve onnan induló vonatokhoz hangoltan alakították ki a menetrendet, javítva ezáltal Üröm és Pilisborosjenő elérését.

Mint írták, a solymári Auchan áruházhoz a 800-as, a 820-as, a 821-es és a 830-as buszokkal lehet eljutni, amelyek szintén sűrűbben járnak majd.

A 64-es buszcsalád járatai szintén sűrűbben térnek be a solymári vasútállomáshoz a vonatokhoz csatlakozva, így könnyítve a gyors, közvetlen kötöttpályás eljutást Budapest belvárosába Solymár, Budaliget és Pesthidegkút térségéből - közölték.

Elindult a 274-es jelzésű Csobajbusz is, amely a 31-es buszhoz, a H8-as és a H9-es hévekhez is csatlakozást biztosít megkönnyítve az eljutást a város számos pontjára.

A Keleti pályaudvar felújítása miatt szeptember 20-ig a BKK a 37E vonatpótló expresszvillamos bevezetésével és járatsűrítésekkel segíti a vonattal fővárosba érkezők közlekedését.

A pályaudvar lezárása miatt a 2-es metró szeptember 1-től hétköznapokon, a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben közlekedik - áll a közleményben.