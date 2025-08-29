Anyaország :: 2025. augusztus 29. 12:03 ::

Vádat emeltek Suha György volt miniszteri biztos ellen

[*]Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség egy volt tiszteletbeli konzul és társa ellen korrupciós bűncselekmények miatt. A 24.hu megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy megtudjuk milyen büntetést kértek a volt miniszteri biztosra, de az üggyel kapcsolatban kiadott szűkszavú közleményüknél nem adtak bővebb tájékoztatást.

Azt írták, hogy az ügy fő vádlottja – aki korábban maga is tiszteletbeli konzul volt, majd pedig a tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosi feladatokat látott el – 2015-től a kapcsolataira hivatkozva, pénzért magyar és külföldi személyeknek különböző országokhoz köthető diplomáciai pozíciók megszerzését ígérte.

Három személy visszautasította a volt miniszteri biztos ajánlatát, míg egy negyedik elfogadta azt. A bűncselekményekkel összefüggésben a volt miniszteri biztos 65 millió forint jogtalan előnyre tett szert a vádhatóság szerint, amelynek biztosításáról a nyomozás során az ügyészség intézkedett.

Mivel a korábbi tisztségek alapján meglehetősen egyértelműnek tűnt, hogy közleményben Suha Györgyről van szó, telefonon keresték az Afrika-szakértőt, aki 391 napot töltött rács mögött, és májusban engedték ki a börtönből.

Suha, aki tőlük hallott az ügyészségi bejelentésről, azt mondta, vádiratot eddig még nem látott, de pénteken két üzenetet is kapott az ügyfélkapujára. Az egyik szerint az eddigi eljárás 9 pontjából 5-öt megszüntettek, a másik szerint 4 pontban vádat emeletek ellene.

Ez a megoldás nyilván arra megy, hogy ne indíthassak kártérítési pert a hatóságok ellen, hiszen a tanúvallomások cáfolják azokat a pontokat is, amelyeket nem szüntetett meg az ügyészség. Így viszont a bíróságra tolták a döntést – mondta a lapnak Suha György.

(24 nyomán)

Korábban írtuk: Sírva távozott a börtönből Szijjártó egykori miniszteri biztosa