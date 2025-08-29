Anyaország :: 2025. augusztus 29. 14:06 ::

"Mindenkor tisztelnünk kell Magyarország Kormányát, így a Fidesz-KDNP pártját"

Szinte mindenhol hasít a neten az a levél, amiben Vincze Katalinnal azt közli Bencsec István az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesület elnöke, hogy mivel ő több alkalommal is megszegte azt az egyesületi szabályt, miszerint nem lehetséges a szervezet keretein belül ellenzéki pártok reklámozása, követése, vele való szimpatizálás nyilvános helyeken, illetve nyilvános online platformokon, így szeptember 1-től a tagságát megszüntetik - írja az Úgytudjuk.

A levél egyébként azt is tartalmazza, hogy az egyesületnek, így annak tagjainak is "mindenkor tisztelnünk kell Magyarország Kormányát, így a Fidesz-KDNP pártját". (És ezen a ponton teljesen mindegy, milyevélt vagy valós "libsi bűnöket" követett el bárki is, ez az indoklás önmagában szánalmasan szolgalelkű - a szerk.)

A lap telefonon érte el Vincze Katalint, aki elmondta, hogy teljesen megdöbbent akkor, amikor a kizárásról szóló levelet tegnap kézhez kapta. Ahogy mondta, augusztus 2-án még az egyesülettel, így annak elnökével is egy rendezvényen vettek részt. Szerinte semmilyen előzménye nem volt annak, hogy ki fogják zárni. Sőt, azt is megosztotta, hogy korábban Bencsec magánéleti ügyekben is készséggel segített neki és a férjének is.

Ez több volt, mint elnök és egyesületi tag közötti viszony - mondta.

Az asszony és férje Zala és Vas megye határán egy kis faluban lakik. Évekkel ezelőtt kerestek egy egyesületet, ahol hódolhatnak oldtimerek iránti szenvedélyüknek. Vettek is nemrég egy 4 ütemű Wartburgot, ahogy ők nevezik a “Csinost”, ezzel látogatták a találkozókat. Bár elkeseredtek a kizárás módján, ma már Katalin azt mondta, hogy több megkeresésük is jött más egyesületektől, így a hobbijukat nem kell majd feladniuk.

Az egyesület alapszabályát ugyan nem ismerjük, de ezeknek a civil szervezeteknek általában nem az elnök egy személyben a döntéshozója. Legalábbis, a tagfelvételekről, és tagkizárásokról a közgyűlés, vagyis a tagok túlnyomó részének összessége dönt. Egyesületi tagok kizárásának egyébként ideológiai különbség nem lehet oka, általában a tagdíj meg nem fizetése vonja maga után a kizárást. De ez sem automatikus, erről is a közgyűlésnek kell döntenie.

Megkérdezték Katalint, hogy kapott-e közgyűlési meghívót, ő azt mondta, hogy hozzá meghívó nem érkezett.

Az Úgytudjuk elérte Bencsec István egyesületi elnököt is tőle is megkérdezték, hogy összehívta-e a közgyűlést, ahol tagkizárásokról döntöttek volna. Az elnök azt mondta, hogy ez az egyesület ügye, és információt nem ad. Annyit azonban elmondott, hogy a most kizárt tagok, hiszen Katalin mellett férjét is kizárták, nagyon bekotorták maguk alá a parazsat, és buzdították a népet.

Náluk pedig az elnöknek mindenhez joga van.

A telefont még átadta Fábián Imréné alelnöknek, de neki is hiába tettek fel kérdést, azt mondta nem válaszol.

Bencsec levele azt is tartalmazza, hogy Katalin és férje viselkedése negatív hatást gyakorol az egyesület jelenlegi és jövőbeli pályázati és működési lehetőségeire.

Megnéztük az egyesület beszámolóját. Ebben az szerepel, hogy 2023-ban mindössze 2 millió 412 ezer forintot kaptak állami támogatásként, ebben az évben egyébként mínusz 295 ezer forinttal zártak. 2024-ben nem jutott pályázat lévén állami támogatáshoz a szervezet, tavaly pedig 206 ezer forintnyi nyereséggel zártak.

Tagdíjból 2023-ban 100 ezer, míg 2024-ben 90 ezer forint folyt be.

Az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesület Facebook-oldala egyébként szinte kivétel nélkül csak olyan posztokat tartalmaz, amit a Fidesz, vagy Orbán Viktor osztott meg.

Azt még megpróbálta a lap megkérdezni Bencsictől, hogy az egyesület alapszabálya tartalmazza-e azt, hogy a szervezet párt politikával nem foglalkozik, választáson jelöltet nem állít, illetve nem támogat.

Ez azért lényeges, mert a civil szervezet csakis akkor tudnak civil pályázaton indulni, ha ez a kitétel szerepel az alapszabályban.

Az elnök erre sem válaszolt.

Mivel azonban a beszámoló szerint kaptak korábban állami támogatást, így az alapszabálynak ezt tartalmaznia kellett. Amennyiben pedig ezt tartalmazza, úgy kérdés, hogy az egyesületi Facebook-oldal miért van tele pártproganadával.

Természetesen ezt a kérdést is feltették, amire az elnök csak annyit mondott, hogy kár ezen vakarózniuk.