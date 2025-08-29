Anyaország :: 2025. augusztus 29. 15:30 ::

Ismét a Mi Hazánk akadályozta meg a fideszes alelnökök béremelését a Pest vármegyei közgyűlésben

A Mi Hazánk frakciója a mai közgyűlési ülésen ismét megakadályozta, hogy a Fidesz megemelje három alelnöke fizetését. Az előterjesztés szerint fejenként 2 402 700 Ft illetményt, és 360 405 forint költségtérítést akart a kormánypárt megszavaztatni alelnökeinek - írja közleményében a Mi Hazánk Pest Vármegyei frakciója. Alább a folytatás.

A közgyűlés ülésén kiderült, hogy egy korábbi határozat alapján a fideszes vezetés vásárolt egy VOLVO Z V60 típusú autót, amelyet most át akart adni a Pest Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részére. A Mi Hazánk képviselői felhívták a fideszes elnök Szabó István figyelmét arra, hogy a közgyűlés nem hatalmazta fel őket ilyen magas kategóriájú gépjármű vásárlására, a korábbi előterjesztés ugyanis 2 autó vásárlását engedélyezte, összesen maximum 25 millió forint értékben. Arra a kérdésre, hogy mi szüksége van a vármegye cégének ilyen már-már luxuskategóriájú autóra, Szabó István nem tudott választ adni. Ezek után a Mi Hazánk képviselői szerették volna megtekinteni a gépjárművet, de kiderült, hogy az már a kft. ügyvezetőjének használatában van - közgyűlési jóváhagyás nélkül -, feltehetően törvénytelenül.

A Fidesz és a DK képviselőcsoportja közösen akadályozta meg, hogy napirendre kerüljön a Mi Hazánk javaslata a Kerepesen található Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ környezetvédelmi engedélyének felülvizsgálatával kapcsolatban, és nem voltak hajlandók meghallgatni a közgyűlés ülésére meghívott Kerepes város polgármesterét sem. Sőt, a Fidesz képviselői példátlan módon ki is vonultak a Mi Hazánk képviselőjének az üggyel kapcsolatos felszólalása alatt.