Anyaország :: 2025. szeptember 18. 10:58 ::

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi otthonában, és elvették a fegyverét

Ma kora reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz otthonában – írja Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője azt ígérte, hogy hamarosan a volt vezérkari főnök részleteket is közöl a rendőrségi intézkedésről.



Fotó: Mohos Márton / 24.hu

Ruszin-Szendi Romulusz ma egyelőre egy bejegyzést tett közzé, melyben azt ecsetelte, hogy

a NER rezsim oszlopai naponta gyártják a Tisza pártot, annak vezetőit és képviselőit támadó videókat. Nem a jövőről vitáznak, nem tervekről és megoldásokról beszélnek, hanem félelemből és gyűlöletből táplálkozva próbálják lejáratni azt, ami új, ami tiszta, ami valódi reményt jelent az embereknek.

Azt egyelőre nem tudni, mi miatt vonultak ki a rendőrök, de az biztos, hogy a napokban a volt vezérkari főnököt feljelentették lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt, miután hajdúsámsoni fórumán fegyverrel az oldalán tartott előadást. Ruszin-Szendi ezután közölte, hogy van fegyverviselési engedélye.

Az utóbbi időben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálódott Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillájával és a zsírleszívásával kapcsolatban is, írja a 24.

Frissítés: elvették a fegyverét

Nem sokkal később Ruszin-Szendi beszámolt a történtekről:

Ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban. Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem, és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet. Jelezték, hogy megtagadhatom az átadást, és megfellebbezhetem a határozatot. Miután semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem, és semmilyen takargatnivalóm nincs, a fegyvert átadtam az eljáró rendőröknek. Az eljáró kollegák elmondták, hogy sajnálják, de parancsot kaptak.

2. frissítés: a rendőrség szűkszavú közleménye: