Feljelentették Ruszin-Szendi Romuluszt lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt

Eljárás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen, miután lőfegyverrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt bejelentés érkezett vele kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Irodához. Az esetről tudomást szerző Magyar Nemzet szerint a bejelentés - szokás szerint - Tényi István nevéhez fűződik.

Az ügy onnan indult, hogy az Origó hétfőn bemutatott egy videót a Tisza Párt honvédelmi szakértőjéről, ami azóta végigsöpört a kormánysajtón. Ezen Ruszin-Szendi a párt hajdúsámsoni fórumán látható, a felvételen pedig az látszik, hogy az oldalán valami kitüremkedik a pulóvere alatt – a kormánysajtó interpretációja szerint a ruhája alatt jól látható egy kézifegyver sziluettje. A beszámolóik fókuszába is azt helyezték, hogy a volt vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a fórumon.

A Magyar Nemzet ehhez most azt tette hozzá, hogy nem tudni, van-e Ruszin-Szendi Romulusznak fegyverviselési engedélye – ha nincs, „akkor az élés lőfegyver esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, ha gázpisztoly volt nála, az szabálysértés, és adott esetben pénzbüntetést kaphat”. Arról viszont egyelőre nincs információ, hogy a hatóságok indítottak-e eljárást az ügyben.

Orbán nem emlékszik ilyen esetre

A bejelentést kiváltó felvételre Orbán Viktor is reagált, aki bár nem írta le a Facebookon, hogy Ruszin-Szendi Romuluszra gondol, a Tiszát megnevezte a bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, ő 35 éve parlamenti képviselő, de nem emlékszik olyan esetre, hogy „valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere”.

„Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént” – írta Orbán, aki újfent felszólított arra, hogy az erőszaknak, a fegyvereknek, a fegyveres szóhasználatnak nincs helye a közéletben, pláne, hogy „tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig”.

(24 nyomán)