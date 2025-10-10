Anyaország :: 2025. október 10. 15:35 ::

Ennyit tudnak a közpénzből fizetett Facebook-hirdetések nélkül: összeomlott a fideszes "csodafegyver" nézettsége

Július végén indult el a Facebookon és a YouTube-on a fideszes kommunikációs csodafegyverként beharangozott napi beszélgetős műsor, a Harcosok órája. A műsorvezető, a köztévés híradósból lett Fidesz-frakciószóvivő Németh Balázs már az első héten milliós nézettséggel büszkélkedett, de igazából már akkor látni lehetett, hogy a valós érdeklődés ennek csak a töredéke, és hirdetésekkel tornásszák fel a nézettségi adatokat. A show rendületlenül ment tovább, látszólag óriási nézettséggel. Eközben szépen gyarapodott a hirdetési számla is, szeptemberben már 4,7 millió forintba került a Harcosok órájának vásárolt nézettség. Ami persze csepp a tengerben a milliárd feletti, teljes kormányközeli facebookos reklámköltést nézve, de sokatmondó, hogy így is bő félmillióval több, mint amit ezalatt az ellenzék vezető ereje, a Tisza költött, írja a Telex.

Aztán eljött október 6., amikor a Meta leállította az EU-ban a facebookos politikai hirdetéseket – az azóta eltelt egy hét és a négy Harcosok órája-epizód megmutatta, mekkora a valódi érdeklődés a műsor iránt:

A hirdetési stop óta lement négy epizód nézettsége átlagosan 6500 volt, míg az azt megelőző 15 rész átlaga 182 900 – ez azt jelenti, hogy egyik napról a másikra eltűnt a nézők több mint 96 százaléka. Pedig a vendégek a nagy összeomlás előtt és után is a Fidesz első vonalas, legnépszerűbb arcai voltak, Orbán Viktor személyesen kétszer is beült a stúdióba – ez pont kettővel több, mint ahányszor az elmúlt 15 évben ezt az úgynevezett független sajtóval összesen megtette. Szijjártó Péter és Kocsis Máté visszajáró vendégként hat-hat alkalommal szerepelt, de volt Semjén Zsolt, Kövér László, Gulyás Gergely, Szentkirályi Alexandra, Menczer Tamás, Deutsch Tamás, Kubatov Gábor és Bayer Zsolt is – tényleg szinte mindenki, aki számít a Fideszben.

Így kissé kényelmetlen helyzetbe került az egész műsor, hiszen napi öt-hat ezer nézőért teljesen felesleges fenntartani és erre pazarolni felső polcos fideszes politikusok idejét. Megszüntetni viszont nem lehet, hiszen az a kudarc beismerése lenne, márpedig a Fideszben az tilos, a jelszó a „meg kell hosszabbítani Bicskéig”. De ha meghosszabbítják, azzal csak nevetség tárgyává teszik magukat, nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire nem megy a nagy hangon beharangozott „digitális honfoglalás”, ráadásul állandó gúnyolódási célpontot adnak Magyar Péternek, aki az ország bármelyik szegletéből bejelentkezve egy élő videóval gyakorlatilag képtelen 200 ezres (valódi) nézettség alatt maradni.

Németh Balázs Facebook-oldala mindenesetre jelenleg is futtat hirdetéseket, ezek már nem a Harcosok óráját népszerűsítik, hanem más, de továbbra is politikai-közéleti témájú bejegyzéseket (ami elvileg már tilos). További érdekesség, hogy ezeket a reklámokat már nem a Fidesz fizeti, hanem a hivatalos adatbázis szerint egy bizonyos Pintér Gábor:

Pintér XV. kerületi fideszes politikus, a Fidesz választókerületi elnöke, akit egyébként 2019-ben jogerősen elítéltek becsületsértésért. Ebben a választókerületben indul 2026-ban Németh Balázs, akinek már a hirdetései is helyi témákról, Újpalotáról szólnak, valószínűleg ezekért is a választókerületi elnök fizet.