Anyaország :: 2025. október 18. 12:45 ::

14 éves fiú szökött Ausztriából Debrecenig

Ausztriából elszökött fiúra találtak rá a rendőrök szombat hajnalban Debrecenben - tájékoztatta a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóirodája az MTI-t.

Közleményükben azt írták, a járőrök Debrecenben láttak el szolgálatot, amikor hajnalban egy fiúra lettek figyelmesek a belvárosban. Kiderült, hogy a kamasz Ausztriából szökött el, és már körözték az osztrák hatóságok. Elmondása szerint családi viták miatt indult útnak, vonattal érkezett Debrecenbe.

A rendőrök biztonsági intézkedés keretében beszállították a 14 éves fiút a debreceni rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd értesítették a körözést kibocsátó szervet.