Anyaország, Gazdaság :: 2025. október 24. 18:16 ::

Erősödött a forint

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,10 forintról 389,97 forintra gyengült 18 órakor, napközben 388,91 forint és 390,56 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 422,23 forintról 421,50 forintra csökkent, a dolláré pedig 336,15 forintról 335,44 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1607 dollárról 1,1625 dollárra emelkedett.

(MTI)