A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családjának egy része is meghalt a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja volt az áldozata a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek – tudta meg a Blikk. A lap cikkében egészen pontosan úgy fogalmaznak, hogy Süllős Gyulával volt „családja, a gyermekei és még egy bébiszitter is”.



Süllős Gyula, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség alelnöke a 67. Bocskai István nemzetközi emlékversenyrõl tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Magyar Sport Házában 2023. január 18-án (fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Úgy tudják, Süllős Gyulának két gyermeke itthon maradt, illetve információik szerint a nyolc magyar áldozat együtt utazott, és a társaság tagja volt Süllős Gyula anyósa, sógora és az ő gyermeke is.

A Vasas szerda délelőtt közleményt adott ki. Ebben azt írják: „tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. A Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben a klub elnökségi tagja.

