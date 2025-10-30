Anyaország, Videók :: 2025. október 30. 20:59 ::

Orbán: lesz 14. havi nyugdíj

Lesz 14. havi nyugdíj - jelentette be Orbán Viktor kormányfő csütörtök este a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök a bejegyzése alatt látható videóban elmondta, az előző napi kormányülésen hosszú vita volt erről a kérdésről, de eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj, annak a bevezetési rendjén dolgozik most a kormány.

Döntöttek továbbá a szociális és a kulturális ágazat 15 százalékos béremeléséről, a nevelőszülőknek járó juttatás megduplázásáról, az állami gondozásban élő gyermekek helyzetének javításáról szóló akciótervről, valamint az árrésstop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről 14 további élelmiszerre - ismertette Orbán Viktor a videóban.

(MTI)