Felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség Vezérkar főnöke, Haslinger Rihárd alezredes és Zsolnai Tamás, a 32. Testőrezred díszegységének parancsnoka jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót a nemzeti gyásznapon, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján kedden az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad ezen a napon.



Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A nemzeti lobogó felvonását a Himnusz, félárbócra eresztését a Szózat hangjai kíséretében a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár 32. testőrezred katonái végezték. A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a Gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály és a nemzeti lovas díszegység.

A nemzeti gyásznapon emlékkoncertet rendeznek a budapesti Szent István Bazilikában, amelyet a Bartók rádió 18 órától élőben közvetít, az M5 kulturális csatorna pedig 21 órakor felvételről közvetít - hangzott el a helyszínen.

November 4-ét a kormány 2013-ban hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánította, ezen a napon az 1956-os szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk.

(MTI nyomán)