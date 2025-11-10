Anyaország, Gazdaság :: 2025. november 10. 13:53 ::

Nyilvánosságra hozta a kormány a költségvetés helyzetét, hatalmas a mínusz

Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az évesen tervezett 4774 milliárd forintos pénzforgalmi hiány 76,8 százaléka, vagyis az időarányos (83,3 százalékos) szinthez képest a kormány szerint kedvezőbb a teljesülés, írja az Index.

A központi alrendszeren belül a költségvetés hiánya 3616,2 milliárd forint volt, az elkülönített állami alapok 84 milliárdos többlettel zártak, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 135,5 milliárdos mínuszt mutattak. Az előző év azonos időszakához képest az adó- és járulékbevételek összességében 8 százalékkal emelkedtek, a fogyasztáshoz kapcsolódó adók – például az áfa és a jövedéki adó – pedig közel 9 százalékkal nőttek.

A kamatkiadások október végéig 3785,6 milliárd forintot tettek ki, ami 587,1 milliárd forinttal haladja meg a tavalyi adatot. A növekedést elsősorban az eltérő kamatfizetési időpontok, valamint az államadósság szerkezetének változása magyarázza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított kiadások október végéig 2110,2 milliárd forintot tettek ki, ami 372,7 milliárd forinttal haladja meg az egy évvel korábbi összeget. A növekedés részben a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának szerződéses változásából, részben pedig a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a szolgáltatók felé történő kifizetésekből adódott.

A lakossági rezsivédelmi kiadások esetében az eltérő ütemezés is hozzájárult a növekményhez.

A szociális kiadások is emelkedtek: október végéig a nyugellátásokra és nyugdíjszerű juttatásokra – a 13. havi kifizetésekkel együtt – összesen 6072 milliárd forintot fordított az állam, míg a gyógyító-megelőző ellátásokra 2413,8 milliárd forint ment el. Októberben a központi alrendszer hiánya 339 milliárd forint volt, ami kedvezőbb az előző év azonos hónapjának 427 milliárdos deficitjénél.

A Portfólió arra is felhívta a figyelmet, hogy októberben az elmúlt 24 év harmadik legnagyobb havi hiányát hozta össze a költségvetés. Ugyanakkor a kormány által megemelt éves hiánycél miatt az év utolsó két hónapjában még további 1100 milliárd forintnyi mozgástér maradt a költekezésre.