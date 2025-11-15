Anyaország :: 2025. november 15. 15:47 ::

Erőforrások és elpusztíthatatlan híd - Sulyok Tamás a horvát elnökkel találkozott Kopácson

Magyarország és Horvátország egyaránt értékként és erőforrásként tekint az őshonos nemzeti közösségekre - mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton a Kopácsi Magyarok Otthonában tartott rendezvényen.

A magyar államfő hozzátette: a horvát-magyar párbeszédnek a nemzeti közösségek fontos és kihagyhatatlan részét képezik.

Kiemelte: az országaink közötti együttműködésnek egyik sarokpontja, hogy minden lehetőséget megadjunk jövőjük építéséhez.

Sulyok Tamás szombaton munkalátogatásra érkezett a Horvát Köztársaságba. Ennek első állomásaként Bellyén a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége vezetőségével, valamint Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést.

A kopácsi ünnepségen Sulyok Tamás elmondta: korunk trendjei atomizálják a társadalmat, relativizálják értékeinket, szétaprózzák a még meglévő közösségeket. A nemzeti közösségek viszont jól tudják, hogy így nem lehet élni, így nem lehet jövőt építeni.

"Nemzeti közösségekben számítanunk kell egymásra, mert így lehetünk csak egymás támaszai, megtartói" - hangsúlyozta.

A magyar államfő kiemelte: aki emberhez méltó életet akar élni, identitását nem jelszavakhoz és divatokhoz köti, mert az annál mélyebben gyökerezik benne. Önazonosságunkhoz szervesen hozzátartozik a nemzeti identitás, a közösséghez való kötődés, az ezekből fakadó hagyományok, értékek és maga az anyanyelv is.

"Magyarnak vagy horvátnak lenni büszkeséget és tartást jelent, és olyan értéktárat, amelyből mindennapi életünkben meríthetünk" - mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: nemzeti kultúránk elapadhatatlan, éltető és ihlető forrás egyszerre.

A magyar közösség magyarként képez erőforrást Horvátország számára és az egész magyar nemzet számára, ahogy a magyarországi horvát közösségek is horvátként adnak értéket Magyarországnak és a horvát nemzetnek egyaránt.- hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök.

"A horvátországi magyarok közössége ősi közösség, sokat megélt és átélt nemzetrésze a magyarságnak" - mutatott rá, kiemelve: a horvátországi magyarság fogyó lélekszámának dacára is tud erős lenni, érdemeket felmutatni, példaképeket adni, értéket őrizni és gyarapítani. Súlya és presztízse van mind az összmagyarság, mind szülőföldje, Horvátország tekintetében.

Milanovic: a horvátok és a magyarok közös államkeretek között éltek együtt együtt történelmük jelentős részében

A horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok továbbra is a két ország együttműködésének erős és nélkülözhetetlen hídjai - jelentette ki Zoran Milanovic horvát elnök szombaton a drávaszögi Kopácson, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnökkel együtt tett látogatást a helyi Magyarok Otthonában.

Milanovic köszöntőjében hangsúlyozta: különös öröm számára, hogy Baranyában, a szinte azonos nevű megyék térségében üdvözölheti a jelenlévőket. Mint mondta, ez a vidék évszázadok óta ad közös otthont horvátoknak és magyaroknak, és ez is bizonyítja a két nép hosszú és gazdag közös történelmét.

Felidézte: a horvátok és a magyarok történelmük jelentős részében közös államkeretek között éltek együtt. Úgy vélte: bár voltak időszakok, amikor az együttműködést katonai vagy politikai szükségszerűség határozta meg, annak gazdasági és kulturális oldala folyamatosan fejlődött. "A horvátok Magyarország, a magyarok Horvátország életéhez járultak hozzá, és sok történelmi személyiségünket okkal tekintjük közösnek" - fogalmazott.

Kiemelte: a kölcsönösség története nem ért véget 1918-ban; a két ország ma is számos államközi és nemzeti közösségeket érintő kapcsolaton keresztül erősíti együttműködését, kétoldalúan éppúgy, mint az Európai Unió és a NATO keretein belül.

Az elnök a mindennapi élet szerepére is rámutatott: a turizmustól a gazdasági együttműködésen át egészen a kisebbségekig, amelyek autonómiája szerinte ugyan elsősorban kulturális, mégis politikai hatással is bír. Mindez annak a kölcsönös felismerésnek az eredménye, hogy a kisebbségi jogok védelme a két állam és a két nemzet közötti kapcsolatok fontos pillére - jegyezte meg.

Milanovic emlékeztetett az 1995-ben megkötött horvát-magyar kisebbségvédelmi egyezményre és az annak végrehajtását követő kormányközi vegyes bizottság munkájára. Mint mondta, a bizottság idei, zágrábi ülésén ismét megerősítették, hogy a horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok magas szintű védelemben részesülnek. "Európai összehasonlításban politikailag is példás módon rendezett státuszokról beszélhetünk" - húzta alá.

Rámutatott: Horvátország és Magyarország régi európai államokként és kultúrákként már korán kialakították jogi és állami berendezkedésüket, ezért különös felelősségük, hogy a jövőben is fejlesszék kapcsolataikat. "Mindez még nagyobb jelentőséggel bír, ha szerepünket Közép-Európa és a mediterrán térség összekapcsoltságában vizsgáljuk" - mondta.

A horvát elnök szerint a magyarországi horvátok és a horvátországi magyarok "erős és elpusztíthatatlan hidat jelentenek" Horvátország és Magyarország együttműködésében és barátságában. "Mint minden híd esetében, ezt a kisebbségi jogokból épült hidat is karban kell tartanunk" - fogalmazott.

Milanovic arra is emlékeztetett, hogy a két nap során tartott találkozók - amelyek a horvátországi magyarokkal és a magyarországi horvátok részvételével zajlottak - jelentősen hozzájárultak az együttműködés elmélyítéséhez.

Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke felszólalásában hangsúlyozta: a horvát és magyar államfők találkozói mindkét ország nemzeti kisebbsége számára kiemelt jelentőségűek, különösen a jelenlegi időszakban. Kiemelte: gesztusként értékelik, hogy az elnökök a hivatalos program mellett időt szakítanak a találkozásra a közösségek képviselőivel.

Elmondta: a horvátországi magyarok számára történelmi lehetőség, hogy egyszerre szolgálhatják nemzetüket, miközben hű állampolgárai Horvátországnak, amelyhez lojalitásukat a történelem nehéz időszakaiban is bizonyították. Hozzátette, hogy a közösség sokat adott Horvátországnak, és céljuk, hogy a jövőben minden őket megillető támogatást megszerezzenek.

Beszámolt a falvak, az oktatási és egyházi intézmények folyamatos fejlesztéséről, valamint arról, hogy a horvátországi magyarok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a horvát-magyar kapcsolatokban és a közéletben.

Köszönetet mondott Magyarországnak és Horvátországnak a támogatásokért, és a HMDK nevében jelezte: továbbra is azon dolgoznak, hogy megbízható hídjai maradjanak a két ország kapcsolatának.

(MTI nyomán)