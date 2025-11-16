Anyaország :: 2025. november 16. 16:39 ::

Halálos balesetet szenvedett egy rendőrök elől menekülő férfi Budapesten

Villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi szombat éjszaka Budapesten. A BRFK büntetőeljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.

A BRFK büntetőeljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.



Fotó: Mihádák Zoltán/MTI

Közölték, a balesetező gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály köröndnél akarták intézkedés alá vonni. A sofőr azonban a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök pedig követték. A gépjármű a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott.