Anyaország :: 2025. november 21. 17:46 ::

Mikuláscsomagokra gyűjtő csalók telefonálnak a a Magyar Vöröskereszt nevében

Csalók telefonálnak a a Magyar Vöröskereszt nevében, pénzt kérnek arra hivatkozva, hogy mikuláscsomagokra gyűjtenek - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

A Magyar Vöröskereszt a téli ünnepi időszak közeledtével számos kezdeményezéssel járul hozzá a rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez, azonban nem kér telefonon keresztül anyagi támogatást, nem gyűjt pénzt mikuláscsomagokra - hívták fel a figyelmet.

Azt kérték az emberektől, hogy legyenek elővigyázatosak; Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

Fontosnak nevezték, hogy a lakosok minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben pedig visszaéléssel találkoznak, jelezzék a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein.