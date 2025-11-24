Anyaország :: 2025. november 24. 19:24 ::

Toroczkai Orbánnak: "Csányi Sándornak nem az MLSZ élén, hanem börtönben lenne a helye!"

Toroczkai László a Carpathian Brigade ultracsoport panaszait ismertetve elmondta ma a parlamentben: a labdarúgó szövetséget is vezető Csányi Sándor bankárnak börtönben kellene lennie, mert nemcsak a devizahitelekkel, hanem számtalan egyéb módon megkárosították magyarok százezreit.

A kormány azonban most is a bankoknak ad kamattámogatást, ahelyett, hogy végre keményen lecsapna a bankárokra. Mikor számoltatja el végre a miniszterelnök és a kormány a bankárokat és közöttük Csányi Sándort? - kérdezte.

Orbán Viktor jelezte, a labdarúgást csak korlátozottan tartja a parlamentben megvitatható ügynek. Itt arról van szó, hogy volt egy sikersportág, amiből valaha mi voltunk a világ legjobbjai, aztán pedig mindig ott voltunk a világ legjobbjai között. És ebből a sikerből lett egy kudarc 40 éve, és ez nem jó: minden ilyen kudarcot ki kell javítani, és ahol segítséget tudunk adni, utánpótlás és egyéb területek, segítséget kell adni - összegzett.

Nem tartotta méltányosnak a bankárokról és a kormányról elmondottakat sem, hiszen a kormány kamatstopot vezetett be, és a kis- és középvállalkozóknak nyújtandó támogatás forrásának megteremtése érdekében megemeli a bankadót - jelezte.

Toroczkai László viszontválaszában azt nehezményezte, hogy bérlakásprogram indítása helyett ismét a bankokat gazdagítja az állam.

Orbán Viktor arra emlékeztetett, hogy éppen a múlt héten "vett el" 190 milliárd forintot a bankoktól, hozzátéve, a bankok pártja a Tisza Párt.

(MTI)