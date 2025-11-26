Anyaország :: 2025. november 26. 10:21 ::

Kiterjesztik az Otthon Startot, több tízezer új ingatlan válik elérhetővé a programban

2026. január 1-től a külterületi lakóingatlanokra is kiterjeszti a kormány az Otthon Start programot, jelentette be Panyi Miklós a Facebookon, írja a 24.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azt írta, hogy az intézkedéssel a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetik.

Ezáltal szerinte

több tízezer külterületi lakóingatlan válik elérhetővé a program keretében,

ennek keretében több száz jelenleg is kivitelezés alatt álló új építésű családi ház.

Emellett további, akár 1000 új családi ház építése indulhat el a következő években ilyen lakóövezetekben parcellázott építési telkeken.

Indoklása szerint az Otthon Start program jelenleg lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98%-át. A belterületi és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra fel lehet venni a 3%-os hitelt.

Viszont a külterületi nem tanya- vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni.

Vidéki településeken – pl. Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban – számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések, de ezeknek a területeknek a belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehet. Több ezer olyan ingatlan van ma Magyarországon, amely külterületi besorolású, ugyanakkor komfortjában minden igényt kielégít. Az említett városokban több ilyen ingatlan tervezése vagy kivitelezése jelenleg is folyamatban van – jelezte Panyi, elismételve: jövő év elejétől az Otthon Start Program ezekkel az ingatlanokkal is bővül, ezekre az ingatlanokra is felvehető lesz a 3%-os hitel.