Gázolt a vonat Tatabányán, késnek a vonatok a győri fővonalon

Gázolt a vonat Tatabányán, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani hétfő délután, kora este a győri fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták: a budapesti Keleti pályaudvarról Szombathelyre tartó Savaria InterCity ütött el egy embert Tatabánya állomáson.

A helyszínelés végéig Szárliget és Tatabánya között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a győri vasúti fővonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani.

(MTI)