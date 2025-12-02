Anyaország, Extra :: 2025. december 2. 11:34 ::

Dílerkedett a nagypapa

Egy 79 éves férfi az elmúlt évben naponta adott el drogot helyi ismerőseinek. A ház körüli munkákért is tiltott szerrel törlesztett nőismerőseinek, akik mostak, főztek, takarítottak az özvegy férfi lakóházában.

Ez a fizetési mód vonzotta a helyi fogyasztókat, így szinte mindennap volt önkéntes segítője a férfinak, és nyugdíj-kiegészítésként jól ment a biznisz. A rendőrök az elmúlt időszakban többször intézkedtek olyan fogyasztókkal szemben, akiknél megtalálták a tőle származó kábítószert.

Az idős férfi másodvirágzásának november 28-án lett vége, amikor a szakértői véleményekkel és tanúvallomásokkal megalapozott nyomozás eredményeként a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai lakásán fogták el, és előállították a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - közölték honlapjukon.