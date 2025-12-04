Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 4. 12:51 ::

Új gyanúsított a Szőlő utcai javítóintézet ügyében: egy ott dolgozó nőt hallgattak ki

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki azt a javítóintézetben dolgozó nőt, aki a gyanú szerint bűnpártoló magatartást tanúsított a volt igazgató érdekében; az ügyészség az őrizetben lévő nő bűnügyi felügyeletét indítványozza - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény alapján a nyomozó ügyészség az elmúlt napokban több helyszínen eljárási cselekményeket - köztük kutatást és lefoglalást - végzett, s ezen túl megalapozott gyanút közölt az ügy újabb feltételezett elkövetőjével, így az eljárásban eddig három ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg.

Az intézetben ügyintézőként dolgozó nő évek óta bizalmi kapcsolatban állt a vezetővel, ezért tisztában volt azzal, hogy a nyomozó hatóság őrizetbe vette az igazgatót, így tudott arról is, hogy nyomok rögzítése, valamint bizonyítékok felkutatása és lefoglalása zajlik.

A gyanú szerint a gyanúsított a nyomozás elrendelését követően, az intézmény korábbi igazgatója által használt irodából bútorokat szállított el ismeretlen helyre azért, hogy szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.

Amikor a gyanúsított tudomást szerzett arról, hogy újabb szemle folyik, meg akarta akadályozni, hogy a hivatalos személyek bejussanak az igazgatói iroda mögött lévő fürdőszobás lakószobába.

A gyanú szerint emellett további bizonyítékot akart kijuttatni az épületből, valamint arra kérte a kollégáit, hogy a korábban elvitt bútorok elszállítását hallgassák el az ügyészek elől.

A helyiségben és az elvinni akart bútoron később számos nyomot rögzítettek a helyszínelők - tették hozzá.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő bizonyítékok eltüntetésével a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására törekedett, amely magatartás emberkereskedelemmel kapcsolatos bűnpártolás bűntette megalapozott gyanújának megállapításra alkalmas.

Mivel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást és szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el, a nyomozó ügyészség indítványozza, hogy a bíróság rendelje el a lakásában végrehajtott bűnügyi felügyeletét négy hónapra azzal, hogy nem tarthat kapcsolatot a javítóintézet dolgozóival - írták.

Emlékeztettek, hogy az ügynek eddig két gyanúsítottja volt, a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását - ügyészi indítványra - a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg.

Felhívták a figyelmet, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot, minden más a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak.

DK - 444: allami kitüntetést kapott a javítóintézet nevelőnője, akire terhelő vallomást tett egy fiú

Máig vezetői beosztásban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, akinek egy egykori intézetis fiú vallomása szerint tudomása volt arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál megerőszakolja őt – írta a 444.

A fiú Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció elnökének beszélt arról, hogy Juhász Péter Pál igazgató miként erőszakolta meg az irodájában, a sötétített ablakú autójában és az egészségügyi részlegen. A DK elnöke ügyvédet és pszichológust fogadott a tanú mellé, és garantálta: a vallomást nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Az áldozat azt is elmondta: amikor jelezte a bántalmazást a csoportvezető nevelőnek, még aznap este megverették az intézményen belül.

A lap forrásai szerint Juhász Péter Pál májusi letartóztatása óta a nevelőnő a megbízott vezető jobbkezeként dolgozik a Szőlő utcai intézményben. A nevelőnő korábban is az intézet igazgatójának bizalmasa volt, akit Juhász többször is megerősített pozíciójában.

2022-ben a Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára még a Pro Caritate díjjal is kitüntette a nevelőnőt.

Mindez abban az évben történhetett, amikor a fiú állítása szerint szólt a nevelőnőnek, hogy Juhász rendszeresen megerőszakolja. A nevelőnőről pedig már korábban kiderült, hogy szexuálisan visszaélt a rábízott javítóintézetes fiúkkal, viszonya volt velük.

(MTI - Index nyomán)