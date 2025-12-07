Anyaország :: 2025. december 7. 10:03 ::

Szijjártó: megérkezett az idei utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány

Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása, ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.

(MTI)