2026. március 26. 10:51

Gulyás szerint Panyi ukrán kém - feljelentést tesznek

Gulyás Gergely azzal kezdte a Kormányinfót, hogy tegnap üléseztek, és azzal szembesültek, hogy Magyarországon ma a hírek leginkább a kémekről szólnak. Sajátos módon egyre több ukrán kém bukik le az országban. Ezek közül az első Panyi Szabolcs, akiről az derült ki, hogy "saját hazája ellen idegen állammal együttműködve kémkedett".

A miniszter kifejtette: az igazságügyi miniszter kapott felhatalmazást egy szakértői vélemény készítésére, valamint arra, hogy belátása szerint járjon el. Tuzson Bence kémkedés miatt tesz feljelentést az ügyben.

Gulyás Gergely szerint „a következő két kém a Tisza Párt két informatikusa. Ahogy Panyi Szabolcsnál az újságírás, az informatika fedőtevékenység a két lebukott kém esetében. A tegnapi Nemzetbiztonsági Bizottságot követően titkosítás alól feloldott információk alapján mindenki meggyőződhetett arról, hogy ezt a két kémet külföldön képezték ki, ki-be járkálnak az ukrán nagykövetségre, mások lehallgatására alkalmas, engedélyköteles, amúgy tiltott eszközt szereztek be, ezeket a hatóságok lefoglalták. Illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek. A titkosszolgálatok feladata, hogy beazonosítsa, kövesse és feltárja a kémtevékenységet.”

Gulyás Gergely úgy látja, a Direkt36-nak nyilatkozó „kiugrott rendőrtiszt” egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra. „Az biztos, hogy egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozása bűncselekmény. Hivatali visszaélés. Ezt ő is tudja, a kihallgatás során el is ismerte. A kémtevékenység idegen állam beavatkozási kísérlete, nem véletlen, hogy a választások előtti hetekben és hónapokban erősödött fel ez a tevékenység.” A miniszter felszólította Volodimir Zelenszkijt és az ukránokat a tevékenység befejezésére, írja az Index.