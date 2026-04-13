Egyetlen megyében sem tudott győzni a Fidesz

Valamennyi megyében a Tisza Párt győzött, még azokban az országrészekben is, ahol a Fidesz bástyái álltak. A legkisebb különbség Vasban, Nógrádban, Tolnában és Szabolcs-Szatmár-Beregben volt a Nemzeti Választási Iroda listás adatai szerint, ezekben a megyékben 3-4 százalékponttal nyert csak a Tisza.

A többi megyében ennél jóval nagyobb különbséggel nyert a Tisza: Somogyban és Zalában 8-9 százalékponttal, Bács-Kiskunban 11, Hevesben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Győr-Moson-Sopronban 12 százalékponttal, a többi helyen viszont 15-25 százalékra nyílt az olló.

A legnagyobb különbség Budapesten volt: a Tisza 63,2 százalékot kapott, a Fidesz csak 28,79-t, ami közel 35 százalékpontos különbség.

(24 nyomán)