Olvasói levelek :: 2019. augusztus 25. 13:18 ::

Diplomamentes közgazdász, MSZP-s bányász és Rigi, a zseni - alakul "Tapolcza" "jobbikos" szakértői brigádja

Olvasónk írja:

Kedves Kurucok!

Sajnos Tapolcán sem történt másként, mint bárhol másutt az országban. A Jobbik elárulta a nemzeti oldalt, ma a gyurcsányistákkal állt össze az őszi önkormányzati választásokra. Persze egyesületnek álcázzák magukat, bár még az eredeti névhez a képviselő-testület sem járult hozzá, így a nevük: "Egységben Tapolczáért Egyesület". Nevetséges.

Ahogy az is vicces, hogy a pár éve még c(z)igányozó, zsidózó Dobó Zoltán polgármester ma vérbeli demokrata, aki küzd az orbáni diktatúra ellen. Haha. Ő az a kalandor, aki a 2000-es években Fidesz-tag is volt, de ott nem jött be a terve, így később közgazdásznak adta ki magát (2 diplomával) és Jobbiknál próbált szerencsét. Persze, hamar kiderült, hogy egy diplomája sincs, de még így is sikerült neki a tapolcai Jobbikot taccsra tenni úgy, hogy ő polgármester lett, haverja, Rig Lajos meg országgyűlési képviselő. A helyi Jobbik pedig eltűnt a süllyesztőben. Rigi úgy csúszott be először, hogy a ciklus közben (2015-ben) elhunyt fideszes Lasztovicza Jenő helyett valahogy megszavazták, majd a következő választáson, 2018-ban Vona Gábor lemondott a javára a mandátumáról.

Szóval ez a Dobó most csapatot épít (már nem jobbikosként) úgy, hogy a két alpolgármesterét már kirúgta maga alól, hiszen nem szereti azokat, akiknek saját véleménye van. A mellékelt fotón látható az őt szolgai módon követő brancs, például mellette balra mindjárt a helyi MSZP bástyája, Buzás Gyula nyugdíjas bányász. Másik oldalán a kulturális szakértője, Pass Sándor, aki pincérként írta be magát a történelembe. Meg amúgy sok könyvet is elolvasott már.

De visszatérve a megváltóként fellépő Dobóra. Neki soha nem volt egyetlen munkahelye sem. Az utcán mászkált többnyire. Az édesanyjától örökölt könyvelő céget élte fel, illetve amit még örökölt. Soha, semmit nem teremtett meg, nem hozott létre. Egyetlen képessége a megtévesztés, a jóhiszemű emberek megtévesztése. Vagy megfenyegetése. Most is erre játszik. Ehhez segíti a csapatából a nyugdíjas katonatiszt(-helyettes), a nyugdíjas rendőr, a nyugdíjas focibíró, a nyugdíjas szocialista bányász, az öt éve a város pénzén élősködő volt pincér, a kinevezését elveszítő könyvtárigazgató, az egyik támogató cég alkalmazottja és egy hivatali dolgozó. Na és persze Rig (Rizling) Lajos is, akinek legfőbb képessége az orbánozás és a glettelés. Ha ezek kerülnek többségbe, vagy Dobó lesz ismét a polgármester, akkor Tapolcának annyi.

Tisztelettel,

egy volt jobbikos szavazó, aki aggódik városáért