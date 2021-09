Olvasói levelek :: 2021. szeptember 5. 21:12 ::

Megtudhatjuk-e valaha is az igazságot a koronavírus-járvány keletkezéséről?

A nagy talány: az igazság. Eszmék, világnézetek, illetve vallások esetében legfeljebb annyit állapíthatunk meg, hogy közülük melyik segíti, építi egy adott emberi közösség (netán az emberiség) kultúráját, gazdaságát, társadalmát. Mondhatjuk úgy is, hogy vannak a természeti törvényekhez közelebb álló, illetve a természeti törvényekkel szemben álló – romboló – eszmék, világnézetek és vallások. A kereszténység egyértelműen a világtörténelem legsikeresebb, építő jellegű, az isteni, illetve a természeti törvényekkel leginkább összhangban álló hitrendszere. Ezért joggal nevezhetjük tanításait az igazsághoz legközelebb állónak. Napjaink liberalizmusa ezzel szemben a legpusztítóbb, a józan ésszel, az isteni-természeti törvényekkel ellentétben álló ideológia. Ezért nem túlzás hazugságnak nevezni. Más a helyzet viszont az életben bekövetkezett események – így a történelmi események – tekintetében. Melyek ugyanis csakis egyféleképpen történhettek meg. Megítélésük természetesen sokféle nézőpontból lehetséges, de maguk a történések vagy úgy zajlottak le, ahogyan azt a szemtanúk, a krónikások feljegyezték, vagy pedig nem egészen, esetleg egyáltalán nem az a valóság, mint amit velünk elhitetni igyekeznek.

Hiszen, mint azt pontosan tudjuk, a „történelmet mindig a győztesek írják”. Napjaink „történettudománynak” hazudott propagandája, illetve a médiumok „virtuális valóságot” teremtő gépezete alaposan megnehezíti az igazság kiderítését. Azonban nem teszi teljesen lehetetlenné. Régi-régi filozófiai vita, hogy létezik-e egyáltalán objektív igazság, és amennyiben létezik, az egyáltalán megismerhető-e? Hétköznapi tapasztalataink, de akár a tudományos életből vett számtalan példa azonban arra utal, hogy az igazság megismerhető, vagy legalábbis tanulással, fáradságos kutatómunkával, józan ésszel közelebb juthatunk hozzá.

Nem más a helyzet napjaink legsúlyosabb, és roppant talányos kérdésének, a koronavírus-járványnak a megítélésével kapcsolatban. A vírus létrejöttével összefüggésben számos „narratíva” létezik ugyan, de joggal feltételezhetjük, hogy közülük valamelyik mindenképpen igaz. (Az emberi megismerő képesség erejében hihetünk annyira, hogy kizárjuk azt a lehetőséget, mely szerint a Covid-19-járvány keletkezésének ismert magyarázatai közül egyik sem valós, tehát az igazságot még feltételezés szintjén sem mondta még ki senki.)

Nézzük tehát a forgalomban lévő „elbeszéléseket” a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a hozzáférhető információk és a „józan ész” nevében pedig próbáljuk meg leszűrni ama bizonyos, sokunk által keresett igazságot.

1. A Covid-19 vírusa állatról (tobzoskáról, denevérről, nyestkutyáról stb.) került át az emberre, véletlenül, valamelyik túlzsúfolt és koszos vuhani piacon. A járvány kitörése után egy ideig ez volt a legfőbb magyarázat a vírus eredetére vonatkozóan. A WHO még 2021 márciusában is előhozakodott ezzel az elképzeléssel, azonban az egészségügyi világszervezet hitelessége az elmúlt közel két évben szinte a nullára zuhant (az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, a láthatóan képzetlen és a finanszírozók elvárásainak kétségbeesetten megfelelni vágyó vezetők és munkatársak miatt). Sokatmondó tény továbbá az is, hogy sem a virológusok, sem az orvosok, sem a politikusok, de a globális média sem emlegeti immár túlságosan gyakran a misztikus „vuhani piacot”; nem születnek riportok, beszámolók, elemzések azokról a farmergazdaságokról, ahonnan a vuhani (és feltehetően más) piacokra tömegesen szállították a fertőzött állatokat. Természetesen az a tény, hogy a globális média valamiről nem vagy alig tudósít, az égvilágon semmit sem jelent, sőt, még gyanakodhatunk is: ha valamiről a hazudozásnak ezek a világbajnokai nem beszélnek, akkor ott valami fontos esemény történt. Mindamellett ebben az esetben másról lehet szó: kétséges, hogy orvosi tényekkel hitelt érdemlően alá tudják-e támasztani ennek az egészen különösen viselkedő vírusnak az állatról emberre történő véletlen átterjedését. (2020 áprilisában, Jüan Csi-Ming, a vuhani biológiai laboratórium igazgatója még úgy vélekedett, hogy „a kutatók zöme szerint a SARS-CoV-2 a természetből származik, denevéreket és tobzoskákat jelölnek meg lehetséges vírusforrásként”. Mint mondta, „a fertőző betegségek több mint hetven százaléka állatoktól, kiváltképpen vadállatoktól származik”, és az „utóbbi években az emberek és vadállatok közti szoros kapcsolat, a globális klímaváltozás és az emberi tevékenység folyamatos terebélyesedése miatt megfigyelhető ennek a kockázatnak a növekedése”. Viszont ha mindez így van, akkor vajon miért nem születnek a témával kapcsolatban nagyobb számban tudományos értekezések, és a közvéleményt is vajon miért nem igyekeznek a „vírus természetes eredetéről hatékonyabban meggyőzni?)

2. A Covid-19 vírusa mintegy véletlenül szabadult ki a biológiai fegyverek előállításával kísérletező vuhani laboratóriumból. Nos, ez a vélekedés az események kezdete, vagyis 2019 novembere-decembere óta szilárdan tartja magát, és a mai napig nagyon sokan hisznek a „véletlen kiszabadulás” elméletében. Ami azonban némiképpen életszerűtlen feltételezés: korántsem véletlen, hogy senki nem volt képes eddig még csak hozzávetőleg sem bemutatni, miképpen történhetett ez a példa nélküli „baleset” a Föld leginkább őrzött és ellenőrzött, a világ legjelentősebb titkosszolgálatai által felügyelt vuhani kutatóközpont területén, illetve környékén.

3. A vírust tudatosan engedték útjára Kína vagy pedig az Egyesült Államok uralkodó körei, azzal a céllal, hogy az ellenséges nagyhatalmat (esetleg több országot is, az USA részéről pl. Iránt) alaposan meggyengítsék. Amennyiben azonban Kína kezdeményezte volna ezt a gyilkos őrületet, aligha a saját területén terjeszti el elsőként a vírust. (Hacsak nem megtévesztésképpen – állítják egyesek, véleményem szerint nem túl meggyőzően. Ezen kívül a Kínát a vádlottak padjára ültetni kívánók között akadnak, akik szerint a kórokozó már 2019 őszét megelőzően felütötte a fejét az USA-ban illetve Olaszországban, esetleg másutt is. ) Úgy hiszem azonban, éppen Kínának fűződött a legkevésbé érdeke egy ilyesfajta „biológiai világháborúhoz”: hiszen ha „nem történik semmi”, Kína, mint a rohamosan erősödő nagyhatalom, az előrejelzések szerint 10-20 éven belül minden területen az USA fölé kerekedik. Ugyan mi szüksége lenne éppen Kínának akármilyen módon is legyengítenie amúgy is hanyatló ellenfeleit, amikor békés viszonyok között is történelmileg rövid idő alatt az első számú szuperhatalommá válik? (A Nyugatot pedig fölösleges egy vírussal még tovább gyengíteni, mivel a liberalizmus elnevezésű agybaj belülről amúgy is szétrohasztja az egykor tekintélyes fehér civilizációt.) Ezért is sokan vannak, akik az USA és a nyugati világ pszichopata, uralmuk elvesztésétől rettegő uralkodó köreinek (annak a bizonyos „megnevezhetetlen háttérhatalomnak”) az őrült és kétségbeesett akcióját sejtik a Covid-19-járvány megjelenése mögött. Akik így gondolják, rendre arra hivatkoznak, hogy a Vuhanban 2019. októberében rendezett Katonai Világjátékok során az amerikai küldöttség tagjainak módjában állt szabadjára engedni az USA titkos laboratóriumaiban kifejlesztett vírust. Úgy vélem azonban, teljesen értelmetlen lett volna akár Kínának, akár az Egyesült Államoknak ilyesfajta járványt kezdeményeznie. Egyrészt ugyanis mindenki pontosan tisztában van azzal, hogy a globalizáció mai viszonyai között bárhol is üti fel a fejét egy járványos megbetegedés, az mindenütt el fog terjedni, a „támadó” országban is. Másrészt pedig a titkosszolgálati megfigyelés mai, elképesztően kifinomult és minden jelenséget ellenőrizni képes világában teljesen lehetetlen egy vírust úgy kifejleszteni, majd azt útjára indítani, hogy arról az ellenérdekelt kémhálózatok ne szerezzenek tudomást. Ha pedig tudomást szereznek, akkor ellencsapással élnek, és a támadó fél is ugyanazokkal a bajokkal lesz kénytelen szembenézni, mint az agresszor.

4. A vírust a nyugati világot irányító globális „elit” önmagában, vagy esetleg a kínai (esetleg az orosz) uralkodó körök együttműködésével fejlesztette ki, hogy megvalósíthassák az úgynevezett ”Great Reset” nyomán őrült álmukat, az „új világrendet”. Hogy esetleg valóban amerikai-kínai közös „projektről” van szó, azt megerősíti Rand Paul amerikai republikánus szenátor Anthony Faucihoz, az USA allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézetének (NIAID) igazgatójához intézett kérdése, melyben rámutat: az amerikai egészségügyi hatóságok hosszú évek óta anyagi támogatásban részesítették a vuhani kutatóintézetet, amely abban a városban működik, ahonnan a járvány elindult. Mi több, 2017-ig mindig jelen volt a szóban forgó kínai laboratóriumban egy amerikai megbízott is, aki felügyelte az ott zajló kutatásokat. Mindez - különös módon - korábban is tudható volt (persze sem a „független” média, sem a dróton rángatott politikusok nem „haraptak rá” a témára). Ami azonban eddig homályban maradt, az nem más, mint hogy 2014 és 2017 között, mivel hivatalosan nem lett volna lehetséges, egy fedőszervezeten keresztül Anthony Fauci segédletével továbbra is jelentős összegeket juttattak a vuhani biológiai kutatóközpontba, olyan kutatások finanszírozása céljából, melyek nyomán a koronavírus képes emberről emberre terjedő kórokozóvá átalakulni. Mi célból tették mindezt? – tette fel a kérdést Rand Paul. Hivatalos válasz természetesen a mai napig nincs. (És akkor egyesek csodálkoznak, ha „összeesküvés-elméletek kapnak lábra szerte a nagyvilágban.) Bill Gates és a globális „elit” más tagjainak elszólásaiból, valamint a körvonalazódó folyamatokból, valamint a józan eszünket is használva az „összeesküvés-hívőknek” bélyegzett emberek tömegei vallják immár a következőket: a járvány megkönnyíti a „globális elit” számára a viszonylag gyors és konfliktusokkal kevésbé terhelt (bár attól azért nem mentes) átállást egy olyan világrendszerre, ahol:

- idővel apadni fog a világ hatalmasra duzzadt népessége, melynek nyomán a Föld környezeti terhelését is lehetséges csökkenteni (bár ez ügyben azért sok a homályos pont, főleg, miután elmúlt két évben a Covid-19 elnevezésű betegségben elhunytak száma – szerencsére – messze elmaradt más járványokhoz, pl. az 1918-20-as spanyolnátha-pandémiához képest);

- megtörténik az átállás a digitális pénzre, melynek révén sokkal átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válnak a pénzmozgások;

- a munkahelyek sokasága (részben az iskolák, netán az orvoslás is) „home office” munkarendben üzemel;

- az internetes „közösségi hálózatoknak” nevezett megfigyelő és agymosó rendszerek segítségével az emberek gondolatai, véleményei, mozgása teljes digitális ellenőrzés alatt áll;

- a vállalkozások tönkremenetele, valamint a jelenleginél is kiterjedtebb hitelezés, eladósítás és a kötelezővé tett „oltakozás” révén az emberiség nem csak teljes függésbe taszítható, de a globális „elitek” hatalmas extraprofitjai is biztosíthatók;

- megtörténik nagyon sok gazdasági ágazatban az átállás a robotok alkalmazására, melynek nyomán emberek százmilliói válnak – a világot uraló erők szempontjából – feleslegessé. Nagyobb részüket az „alapjövedelem” révén tartják teljes függésben;

- a világhálón folytatott példátlan agymosás és cenzúra (beleértve, a másként gondolkodók ellen alkalmazott kirekesztő módszerek, a „digitális gulag” felhasználását is) segítségével elérik, hogy alig lesz ellenállás az Európába és Amerikába irányuló tömeges migráció, valamint a fehér ember kultúrája, nemzetállamai és hagyományos családeszménye ellen folytatott hadjáratban. Létre kívánnak hozni egy új, gyökereitől, múltjától elszakított, a világról a globális média virtuális valóságán keresztül tájékozódó, irányítható embertípust – az „új világrend” ostoba, de legalább engedelmes polgárát.

5. Létezik végezetül még egy „narratíva”ami arról szól, hogy „nincs is semmiféle vírus”, vagy ha van is, „messzemenően el van túlozva a veszélyessége”. Nos, véleményem szerint a járvány létezését tagadni aligha védhető álláspont – annak „eltúlzásáról” azonban esetleg lehetne vitatkozni. Csakhogy a „vírus tagadásával” vagy „veszélyességének eltúlzásával” kapcsolatos „narratívából” ugyanaz következik, mint az előző pontban ismertetett álláspontból: ha ugyanis „valakik” felnagyítják, mi több, kitalálják a járványt (amit, ismétlem, nem hiszek), akkor azt nyilvánvalóan az „új világrend” mielőbbi létrehozása (és természetesen az oltóanyagok előállításából származó extraprofit bezsebelése) érdekében teszik.

Végiggondolva a rendelkezésünkre álló információkat, és áttekintve a koronavírus eredetére vonatkozó, fentebb ismertetett véleményeket, talán a vírus természetes eredetére (1. pont), valamint a „globális elit(eknek)” az „új világrend” kialakítására vonatkozó aljas terveire (4. pont) vonatkozó „narratívák” állhatnak a legközelebb a valósághoz. Azonban a következtetések mindkét esetben ugyanazok: mert ha a vírus természetes eredetű is, az egyáltalán nem zárja ki, hogy a „rejtőzködő háttérhatalom”, megragadva az alkalmat, az emberiség jó része számára pusztító és végzetes céljait megvalósítani törekedjen.

Végezetül pedig még egy megjegyzés. Ha valaki meg van győződve (sok száz millióan) a vírus mesterséges eredetéről, abból még nem következik az a vélemény, mely szerint „mivel ugyanazok hozták létre a vírust, mint akik sebtiben előállították az oltásokat, ezért ne adassuk be magunknak a vakcinát”. Hiszen sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy ha a fent ismertetett célok érdekében a világ urainak megbízásából fabrikáltak is egy vírust, azzal egy súlyos válsághelyzetet idéztek ugyan elő világszerte, de éppen az ő legfőbb érdekük is, hogy a „megoldásban” is ők – a „világ urai” - jeleskedjenek. Az általuk elképzelt „megoldás” sokak életét talán megmentheti (az oltások mellékhatásai persze számos embernél gondot okozhatnak), ugyanakkor a kialakítani kívánt „új világrend” gyermekeink, unokáink jövőjét végzetesen megkeseríti.

Gergely B.

(A szerző olvasónk)