"Európa tökön szúrta önmagát" - olvasónk az orosz-ukrán háborúról

Elöljáróban annyit: nem szeretném, ha az orosz határ egy cm-rel is közelebb jönne. Bár ahogy látom, ez már nem kívánságműsor. Nem vagyok oroszellenes (értsd: az orosz nép ellen nem vagyok), nem vagyok ukránellenes sem (nem vagyok az ukrán nép ellen sem). Sajnálom a családokat, akik egyik vagy másik oldalon elvesztik családtagjaikat. Legfőképpen a meghalt, megsérült kisgyermekeket és az árvákat sajnálom.

A kiváltó okokról: aki követte a híreket az elmúlt években, láthatta, hogy külföldi (főleg amerikai) titkosszolgálatok segítségével kirobbantottak egy "euromajdan" nevű "csodát", majd a hatalomra segített oroszellenes ukrán vezetés folyamatosan cibálta a medve bajszát. Kijutott ebből nekünk, magyaroknak is: a magyarellenes cselekedetek elkövetői "érdekes módon" nem kerültek kézre, akár kiirtással, beolvasztással fenyegették a magyarságot, akár emlékműveket, szobrokat rongáltak. (Az ungvári TV dokumentumfilmjében erről itt bővebben.)

2017-ben kormányzati szintre emelték az orosz- és magyar- és mindenféle nemzetiség-ellenességet: az új nyelvtörvény szélsőségesen nacionalista. Céljuk a nemzetiségek erőszakos eltüntetése. Sem az EU, sem más nem tiltakozott, hiszen "csak" magyarokról és oroszokról, lengyelekről és még pár apróbb nemzetiségről volt szó. Ellenünk szabad, ugye?

A végső lökést az adta meg Putyinnak, hogy az oroszok elleni védekezés címén rengeteg támadó fegyvert vásárolt Ukrajna. Aztán nem tartották be a minszki egyezményt, nehézfegyvereik voltak ott, ahol nem kellett volna, és lőtték a két orosz területet. Úgy vélem, az elmúlt évek ukrán politikájából a bölcsesség hiányzott a legjobban.

A "villámháborúról": okoskodik mindenki, hogy "nem jött össze a villámháború Putyinnak", mert nem foglalta el Ukrajnát 3-4 nap alatt.

Emlékszünk 1939. szeptember 1-re? A "Blitzkrieg"-re? Lengyelországot megtámadta Németország ezen a napon. Sok a hasonlóság: ott is 3 oldalról támadtak a németek (É, D, NY), ahogy ma is 3 oldalról támadnak az oroszok (É, D, K). Ott is a támadó oldalon volt a légi fölény már a háború első napjaiban. Ahogy a haditechnika is, mennyiségi és minőségi fölényben voltak a németek, ahogy ma az oroszok. A lakosság kb. harmada nem az államalkotó népességhez tartozott (azaz nem volt lengyel, ahogy ma Ukrajnában nem ukrán a lakosság harmada). Ami különbözött: 390 ezer km2 volt akkor Lengyelország, Ukrajna ma másfélszer akkora. Lengyelországban viszonylag kicsi volt a német kisebbség aránya, Ukrajnában kb. 11 millió oroszajkú él. Lengyelország lakossága akkor kb. 34 millió volt, Ukrajnáé ma kb. 42 millió. A lengyel hadsereg akkor 900 ezer volt, a mai ukrán 1 200 000 (a tartalékosokkal együtt, akiket nyilván azonnal behívtak). Lengyelország nem kapott sehonnét segítséget, Ukrajna rengeteg fegyvert kap ma.

Na és a lényeg ebben a kérdésben: mennyi idő kellett Németországnak a villámháborúhoz? Több mint 1 hónap. Október 6-án ért véget a háború. De úgy, hogy az oroszok szeptember 17-én ellenkező irányból megtámadták Lengyelországot! Ha nem támadják meg, az akkori elemzések szerint 3-4 hónapig is húzta volna a lengyel hadsereg, várva a nyugati tehermentesítő támadást. Varsó szeptember 28-án esett el. Szóval azon nem kell csodálkozni, hogy a 3 milliós Kijevet nem foglalták el "menetből" az oroszok, hiszen az akkor 1 milliós Varsót is csak 4 hét után tudták elfoglalni a németek. (Jó, a németeknek 225 km-t kellett megtenni, az oroszoknak csak 100-at Kijevig.) Lengyelország lerohanása összesen 5 hétig tartott, és két nagyhatalom támadt rájuk két irányból.

Jugoszláviát 18 napig bombázta a NATO, mire hajlandóak voltak kivonulni Koszovóból. (Khm... igen... ha már itt tartunk... az ENSZ felhatalmazása nélkül végrehajtott agresszióval nincs baj ugye, mert azt a "jó NATO" csinálta, míg ezt a "gonosz Putyin"... ugye. Ugye hogy ugye?)

Szóval ez a háború sem ér véget pár nap alatt. Ennyit a "villámháborúról".

Aki azt gondolja, hogy Putyin nem vette számításba, hogy milyen alternatívák vannak, nem lát tisztán. Egy magas rangú, jól képzett KGB-sről beszélünk, aki a Föld legnagyobb területű országát irányítja közel negyed százada. Kidolgozták a terveket arra is, ha Ukrajna megadja magát, arra is, ha keményen ellenáll, és arra is, ha közbelép egy harmadik ország. És tudták, hogy szankciók lesznek. Van tartalékuk mindenből bőven, felkészültek a háborúra.

Bojkott, szankciók: tesznek ők a bojkottra!

Ha nem kell az orosz gáz Németországnak, nem baj: bejelentkezett már rá Pakisztán.

Lesznek anyagi veszteségeik, persze. De Oroszország önellátó. Évek óta különböző szankciók vannak életben. Mit értek el a mezőgazdasági szankciókkal? Felépítették az oroszok a saját, önellátó mezőgazdaságukat. Kárt szenvedtek az addig Oroszországba exportáló országok? Hát persze. Kinek lett ez jó? Kb. csak Oroszországnak. Ugyan sok pénzbe került, de modernizálta a mezőgazdaságát, és már profitál belőle.

És a mai embargó hatásai: Európa tökön szúrta önmagát. Qui prodest? Kinek használ ez? Egyértelműen Amerikának. Az usákok járnak jól, pontosabban a nagy cégeik. (Ha már itt tartunk: a Rócsildokat, George Szorosz-t, Bill Géct meg a többieket miért nem nevezik oligarcháknak? Csak a gazdag oroszoknak jár ki ez a cím? Ne gondoljuk, hogy az amerikai dúsgazdagok csakis és kizárólag törvényesen jutottak a vagyonukhoz... ja, igen, mindig elfelejtem: Amerika jó, az oroszok rosszak.)

Amíg Európa és Oroszország egymásnak okoznak gazdasági károkat, az üzemanyagárak az egekben, az olcsó orosz gáz helyett drága amerikai palagázt hoznak nagy, drága, környezetszennyező tengerjáró hajókkal. (Nesze neked, klímacsúcs! Ríjjál, Gréta, hol vagy?) Az olcsó orosz szén helyett, amit környezetbarátan lehet vasúton szállítani, Ausztráliából (!) hoznának szenet! (Elmebeteg meg én vagyok.)

Nos, én már semmit nem hiszek el senkinek. Ne feledjük, lassan belépünk a "deep fake" világába! Ha ilyen szintű hamisításokat meg lehet tenni, miért higgyek el bármilyen hírt? 6000 orosz katonát megöltek az ukránok, miközben a saját veszteségük 5-600 fő... Hagyjuk már!

Dúl a "kiber"háború. Mindkét fél hazudik. Ez egyszerűen a háború természetéből következik. Dezinformációnak hívják.

És hogy mi lesz most? Kevéssé tartom valószínűnek, hogy Oroszország összeomlana. Jó eséllyel elfoglalják Ukrajnát pár hét alatt. Kérdés, hogy megtartják-e az egészet, vagy létrehoznak egy bábállamot, leválasztva és Oroszországhoz csatolva a déli és a keleti részeket. Remélem, megállnak ott, és a "Nyugat" is leáll a bojkottal valamilyen megegyezés keretében. Ha elég okosak, és tanulnak a II. világháborúból, ahol a németek megszállóként és nem felszabadítóként mentek keletre, akkor partnerként fogják kezelni a háború után az ukrán népet, és segítenek a gazdaság (újra)felépítésében.

Annyit még hozzáteszek, hogy kevéssé valószínű, hogy NATO-tagországot megtámadna Oroszország. Szóval: ne féljetek!

Ha Oroszország veszítene, vagy a túlontúl sok veszteség miatt kivonulnának, és Putyint leváltanák vagy nagyon meggyengülne, a szankciók akkor is maradnak egy darabig. Ha győznek, akkor is. Ergo felmegy a gáz és az olaj ára, ettől kezdve a benzin és minden ára, amit szállítani kell. Ja és a villany is. De a fa is, mert aki tud fával fűteni, fát fog venni... Tehát: Európa meggyengül. Oroszország is. Mi járunk rosszul, az egyszerű emberek mindenhol. Amerika jól jön ki belőle, és talán Kína is. (Olcsóbban jut orosz termékekhez, illetve az orosz termékek helyett eladja majd a sajátját, amely területeken tudja.)

Egy apró tanács még: vegyetek pár dolgot. Aki kertes házban lakik, és tud fával fűteni, vegyen picit több fát, mint szokott. Tésztát, konzervet, lisztet. Ne veszett sok mennyiséget, mert akkor az lesz, mint a k. vírushisztéria elindultakor: "Úristen, majdnem üresek a polcok, mi lesz itt? Megveszem azt a maradék 20 flakon ketchupot, igaz, hogy nem kell annyi, de ki tudja, mikor lehet kapni újra?"

És aki teheti, lépjen kapcsolatba egy szervezettel, akik a menekülteket támogatják, és amit megvettél konzervet (tésztát, lisztet ne, főzni nem nagyon lesz lehetőségük), annak egy részét add oda. Persze a legjobb, ha előre megkérded, hogy mire van szükség. Gondolj bele, ha veled történne ez, el kellene hagynod az otthonod, és nem tudnád, mit hoz a holnap, milyen érzés lehet?

Számos dolgot lehetne írni még a témáról, de így is hosszú lett.

A legfontosabb: ne félj!

Szabó Áron