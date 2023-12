Olvasói levelek :: 2023. december 21. 13:16 ::

A milliárdokkal támogatott cégek erkölcséről - az EBK Hungary

Olvasónk írja:

Biztosan sok vállalkozó esett már olyan csapdába, hogy nagy, akár milliárdokkal gazdálkodó megrendelő tartozik neki úgy, hogy azt a pénzt talán soha nem látja. A megrendelő részéről ez jelentéktelen összeg, viszont a kisvállalkozó nem elég, hogy elvégezte a munkát, fizetheti az áfát, vagy próbál várni a kifizetésig, hátha addig a NAV nem inkasszálja a pénzét.

Velem ez az ismerőseimhez képest viszonylag ritkán, talán évente egyszer fordul elő. Van olyan ismerősöm, akivel havi szinten.

Természetesen, ha van szerződés, az valamilyen védelmet nyújt, de egy kis létszámú cégnél sokszor külön probléma ez is.

Mindenesetre velem ez most történt meg. Talán, aki idáig eljutott, és a saját bőrén is tapasztalt ilyet, ismerős lehet az a módszer is, hogy az adott megrendelő mindig akkor fizet, amikor egy következő munka belekényszeríti ebbe a helyzetbe.

Ilyen az EBK Hungary Kft. is.

Miután kapott egy-két fizetési felszólítást, majd a telefont sem vették fel, vagy letették a (70) 367 0121-es telefonszámot, elkezdtem picit kutakodni a neten a cégről.

Rögtön szembeötlött, hogy a 2019-es pénzügyi beszámoló szerint tizenhat pályázatot és három közbeszerzést nyertek

A tulajdonosi szerkezet is érdekes. Az egyik tulajdonos, Kőfalvi Tamás, a másik az a dr. Kőfalvi Gyula, akinek a neve nem hiszem, hogy bárkinek ismerős, de Anna Rezesováé igen, aki "független" szakértőnek kérte fel annak idején. (Szerencsére nem vette figyelembe a bíróság.)

A kíváncsiskodóban felmerülhet (pl. sokat élt más országban, naiv stb.), hogy milyen hasznos tevékenységet végezhet egy ilyen cég ennyi közpénzből. A Facebookon meg is találjuk rá a választ.

A maláj nyelvről egy kattintással átválthatunk magyarra, bár nem hiszem, hogy kifejezetten magyar munkaerőt szeretnének képezni a multicégek számára.

És mennyire szeretik ezt a munkahelyet?

A profession.hu-n három értékelésből a főnökség 1,3 pontot szedett össze az ötből. Valaki azért csak adott nekik kettőt.

Szóval összegzésül és preventív jelleggel az elmúlt 25 év vállalkozói tapasztalatairól:

Különösen veszélyes az építőipar, a divatszakma, a vállalkozót a milliárdossal összekötő kereskedő.

Általában megbízható a nem állami pénzekkel kitömött, legalább tízéves cég.

Szintén veszélyes a valamelyik politikai kapcsolatával kérkedő, vagy nyitvatartási időnél jóval később érdeklődő ügyfél.

Egy magyar kisvállalkozó