Olvasói levelek :: 2024. július 3. 14:03 ::

Olvasói tapasztalatok: a kormány milliárdokat költ haszontalan eszközökre, de még az alapvető élelemmel sem látja el a katonákat

„Hasával menetel a hadsereg” - tartja a Napóleonnak tulajdonított régi mondás. Nos, a Magyar Honvédség nem jutna messzire.

A hadtörténelem számtalan példán keresztül bizonyította, hogy a legjobban felszerelt és kiképzett hadseregek első számú ellensége a rossz ellátás. Katonák milliói haltak éhen, szomjan, vagy a legyengült szervezetük könnyedén esett áldozatul az egyébként bagatell betegségeknek. Nagy Sándor vagy Julius Caesar az ellátás megszervezésével kezdte hadjáratait, s mindenki előtt ismert a szállóige szerzőjének, Napóleonnak és Grande Armée-jának esete Oroszországban. Sajnos nincs ez másképp napjainkban sem.

A Kárpát-medencében azonban úgy tűnik, nagyobb géniuszok irányítják a katonai gondolkodást, szervezik a hadsereget. Magyarországon se a Fidesz, se a honvédség vezetése nem tartja fontosnak a katonák megfelelő ellátását élelemmel és vízzel. Miközben a kormány milliárdokat költ azt ország védelme szempontjából értéktelen, haszontalan eszközökre (pl.: Airbusok, Falconok, L-39-esek), napi szinten nem képes, és nem is hajlandó ellátni a katonákat még az alapvető élelemmel sem.

A feladatokban, gyakorlatokon részt vevő katonák gyakran rossz minőségű, elégtelen és egyhangú élelmezést kapnak. A változatos ellátást sok esetben az jelenti, hogy a reggeli sertésmájkrém helyett vacsorára szárnyasmájkrémet adnak. A kevés és gyenge minőségű tápanyag következtében rendszeres, hogy a katonák kiesnek a hosszabb kiképzési foglalkozásokról, gyakorlatokról. De nem csak élelemmel, még megfelelő mennyiségű vízzel sem képesek ellátni az állományt, nemhogy a kánikulában szükséges izotóniás italokkal.

Van olyan kiképzés, ahol napi három liter vizet biztosítanak egy-egy gyakorlati napra harmadfokú hőségriasztás idején. A 2023-as Moonstar gyakorlaton például az alig több mint 600 főre több mint 400 egészségügyi ellátás jutott, amelynek jelentős része az extrém hőterhelés és az elégtelen folyadék- és tápanyagbevitel kombinációjából adódott.

Ráadásul a különböző beszállítók által biztosított élelem minősége jelentősen eltér az ország egyes részein. Van, ahol előfordul, hogy romlott, ehetetlen az étel egy része.

A kérdés, hogy igazi háborús vészhelyzet esetén hogy fogják ellátni élelemmel a katonákat, amikor most, békében is képtelenek megoldani a feladatot. Milliárdos eszközöket vesznek, de a logisztikai ellátás nem éri el az 1848-as szabadságharc színvonalát, s a 80-as évek lajtoskocsijai vagy tábori konyhái már csillagháborús minőségi ugrást jelentenének.

A területvédelemnél a mai napig nem sikerült megszervezni az ellátó alakulatokat. A területvédelmi ezredek egyáltalán nem rendelkeznek logisztikai alegységekkel. Így „különleges” helyzetben sem élelmet, sem lőszert nem tudnak biztosítani számukra. (Most, békében is csak a honvédség körülményes, bürokratikus útján képesek úgy-ahogy üzemelni.)

Persze lehet, hogy úgy gondolja a vezetés, ha már területvédelem, akkor majd háború esetén is beszaladnak a katonák a helyi pékségbe vagy boltba venni egy pár kiflit, egy kis párizsit (ahogy most teszik sokan)? S ha még az élelmezést a leleményesek meg is oldanák, lőszert már igen nehezen tudnának venni a helyi péknél, és páncéltörő rakétákból, tüzérségi lőszerekből sem túl nagy a kínálat az OBI-ban vagy a helyi műszaki üzletekben.

De nem sokkal jobb a helyzet a műveleti alakulatok esetében sem. Ha a katona jól akar majd lakni, akkor a lövészárokba is a Foodpandától rendel majd? Vagy amíg nem lő az ellenség, kimennek a Tescóba vásárolni?

Természetesen az ellátás problémái ismertek a vezetés előtt, és már született is a problémára egy részmegoldás. Persze olyan fideszes módon. Nem tudták biztosítani a megfelelő ellátást, ezért mostantól a kiképzőknek már nem is jár. Így nem tudnak majd panaszkodni a minőségre, mennyiségre: hétfőtől, a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet bevezetésétől kezdve ugyanis nem jár étkezés a kiképző állománynak, csak ha 12 órát meghaladja a kiképzési nap. Mivel sok kiképzőbázis lakott területtől távol van, nincs hűtő, konyha, nincs kantin, étkező. Semmi. (És hát egy kiképzés nem olyan, hogy csak úgy kimegyek közben a boltba vásárolni, főleg nem egy-két hétre előre.)

Így gyakorlatilag ellátás nélkül kell a kiképzést lebonyolítani. De legalább kapunk új szállítórepülőgépeket majd több mint 100 milliárd forintért.

(Nemrég leszerelt tartalékos katona olvasónk írása.)