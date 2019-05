Jó és szép :: 2019. május 6. 10:52 ::

Dúró Dórát anyák napja alkalmából Emese Érdeméremmel tüntették ki az életvédők

Magyarországon máig sem törölték el a rabszolgaságot – a magzati életkorú halálraítéltet még az utolsó szó jogától is megfosztják! Ezt állítják az Emese Érdemérmet adományozó életvédők azután, amit évekkel ezelőtt a magzatgyermekek rehumanizációjával kapcsolatban már mint esetleges történelmi tettet fogalmazott meg írásában dr. Sólyom László, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke:

„A kérdés az, hogy az ember jogi státusza kövesse-e a természet- és szellemtudományok, valamint a közvélemény emberfogalmainak fent jelzett változását, kiterjedjen-e az ember jogi fogalma is a születés előttre, egészen a fogantatásig. A jogalanyiság ilyen kiterjesztésének jellege és hordereje csak a rabszolgaság eltörléséhez hasonlítható, de annál is jelentősebb lenne. Ezzel az ember jogalanyisága elérné elvileg lehetséges végső határát és teljességét. Az ember különböző fogalmai ismét egybeesnének.”

Az 1956 óta mintegy hétmillió magzatgyermek honfitársunk életét követelő abortuszdiktatúrával szemben 2016-ban mégis kísérletet tett két, élő lelkiismeretű, nemzeti elkötelezettségű országgyűlési képviselő, hogy irányt mutasson törvényhozó társainak a népesedési vészkorszakból (értsd: a nemzethalálból) való megmenekülésre. A képviselőtársak szóban megértőnek mutatkozó fogadtatása ellenére maga a tényleges szavazás afféle „ej, ráérünk arra még” hangütéssel aztán mégis az elfekvőbe rendelte Dúró Dóra és Novák Előd képviselők életpárti kezdeményezését. Pedig ez korántsem az abortusz betiltását szorgalmazta, hanem azt szerette volna, ha - amint erről Gavra Gábor írta - „legalább egyszer az életben kommunikáljon egymással a magzat és a sorsáról döntő anya. A javaslat szerint nem történt volna más, minthogy a tudtán kívül élet és halál határán létező magzat a szívhangjával legalább az utolsó szó jogán üzenjen a sorsáról gondolkodó anyjának.”

Ezt az esélyt adta volna meg a terheseknek és magzati életkorú gyermekeiknek az ultrahangos felvétel képe, illetve a Doppler-készülék által kihangosított szívdobogás, ami az utolsó szó jogán hangozhatott volna fel. Így a terhesek a kisbabájuk szívhangját már a 8. terhességi héttől kezdődően „élőben” hallhatták volna méhük mindannyiunk jövőjét is formáló mélyéről. A Népjóléti Bizottság alelnökeként Zombor Gábor szülész-nőgyógyász (FIDESZ) kijelentette: „az elmondottak 99,9 százalékával szerintem az itt ülők egyetértenek. A céllal is. De továbbra is azt kell mondani, hogy az eszköz, amit ön javasol, most már második alkalommal, az nem teljesen támogatható véleményem szerint. Ezért előre bocsátom, hogy a mi képviselőink tartózkodni fognak ebben a szavazásban.”

Úgy is történt: a javaslattal 99,9 százalékban egyetértő törvényhozók a kifogásként jelzett 1 % jegyében tartózkodással fogadták a törvényjavaslatot, ezzel pedig pusztulásnak tették ki a Nemző-Teremtő Isten magzati szívhangban nekünk szánt üzenetét. A népjóléti Bizottság 12 szavazója közül 1 fő (dr. Lukács László) elfogadta a javaslatot, 11 fő azonban az élet helyett inkább a nemzet legbelső határain, az anyaméheken belül zajló népirtás folytatódását hagyta jóvá a „tartózkodásával”. Mintha valami ide illőt olvastam volna Jakab apostol levelében: Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. (4:17)

Anyák napja alkalmából Dúró Dóra és Novák Előd élet- és termékenységvédő fáradozását ugyanakkor Emese Érdeméremmel köszönték meg a világi törvényeket alkotóktól független, egyedül az Élet Alaptörvényét tisztelő magyarországi életvédők. A házaspár nemzetpolitikai szintű bátor kiállást tanúsító házaspár munkáját így értékelték: „egy termékeny és minden megfogant honfitársunkról is gondoskodó anyaország közös ihletét szolgálva tisztelettel és hálával köszönjük, hogy látják a magzatkorú honfitársainkra fenyegető veszélyeket, hallják a születési előtti életidejüket élő babák szívdobbanásainak ékes emberséggel szóló üzenetét, hogy élet- és termékenységvédő munkájuk során elkötelezett és hiteles hűséggel szólalnak fel a magzatgyermekek, az őket teherként hordó szülők, s velük együtt az egész magyar nemzet életesélyének növelése érdekében. Életre fel egy termékeny és minden megfogant honfitársunkról is gondoskodó anyaországért! Békét az anyaméhben!"

A Novák-Dúró házaspár negyedik, most még magzati életkorú gyermekük ultrahangos fényképével ajándékozta meg az ünnepség szervezőit és résztvevőit.

(Forrás: Turul TV)