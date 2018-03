Humor, Videók :: 2018. március 28. 22:23 ::

A kampány csodafegyvere is lehetne az Orbán-támogató szektavezér négere: lábat hosszabbít és kiűzi a süketség szellemét

A Fidesz egyik propagandalapja terjedelmes interjút közölt ma Németh Sándorral, aki természetesen elmondta, hogy Orbán Viktor a legeslegalkalmasabb az ország vezetésére. A Magyar Idők azonban egy szót sem ejtett arról, hogy mire és mennyire alkalmas maga Németh Sándor. Alkalmas-e arra, hogy irányt mutasson az olvasóiknak, vagy egyáltalán bárkinek arra vonatkozóan, hogy milyen politikai döntéseket hozzanak.

Korábban több leleplező videót is közöltünk már e beteg zsidóimádó szekta világáról (és bármennyire próbálták töröltetni mindenhonnan, az alábbi kapcsolódókban továbbra is elérhetők), most egy kedves olvasónk felhívta a figyelmünket két újabb "csodára".

Az alább látható összeállítás a Fidesz "egyházának" vezetőjéhez hasonló szélhámosok ócska trükkjeiről szól. És persze feltűnik benne Orbán "vezető lelkésze" is, 43:38-tól a már ismert jelenetekkel (közben zeng az Izrael-dicsőítés), 44:40-től azonban igazi szenzáció látható. A szektavezér ugyanis lábhosszabbításhoz és hallásvisszaadáshoz asszisztál a Hit Gyülekezete budapesti központjában, miközben a leendő Fidesz-szavazók őrjöngnek a háttérben.

És itt már fölösleges minden további kommentár, ezt egyszerűen látni kell. Ez az ember lett mértékadó vallási vezető a Fidesznél, és ezt az elmebeteg csoportosulást emelték a történelmi egyházakkal azonos szintre...

