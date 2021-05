A cikketek alapján, amikor volt pár szabad percem, vettem a bátorságot, és a Facebookon körberöhögtem a sarkadi George Floyd-videón hisztiző cigányokat. Ettől általában idegállapotba kerülnek, amin jókat szoktam röhögni. Most viszont az egyik dunaújvárosi cigány még hangüzenetet is küldött, ezeket megosztom veletek. Barátsága jeléül ismerősnek is jelölt, amit természetesen elfogadtam, így megtudhattam, hogy kedveli a Jehova Tanúi nevű szektát is.