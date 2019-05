Programajánló :: 2019. május 22. 06:55 ::

Kalandpark és sportsziget is lesz a Városligeti Gyermeknapon

Kalandpark, koncertek, zenés és táncos bemutatók, a Nemzetek Utcája és sportsziget is várja az érdeklődőket a 29. Városligeti Gyermeknapon a hétvégén.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) és a Fővárosi Önkormányzat kétnapos rendezvényén ingyenes programok várják a családokat. A Nemzetek Utcájában mintegy 30 ország mutatkozik be, de idén is lesz Biztonságos Internet Sátor, sportprogramok, fogászati szűrőbusz, focikupa, KRESZ-park, valamint első alkalommal sportsziget is – mondta el Edvi Péter, az NGYSZ elnöke a keddi sajtótájékoztatón Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes kiemelte: a Főváros Önkormányzat az idei Városligeti Gyermeknapot 14 millió forinttal támogatja, valamint segítséget nyújt a rendezvényhez kapcsolódó engedélyek és infrastrukturális feltételek biztosításához. Ezzel is szeretnének hozzájárulni a vidéki és a "határon túli" gyermekek szállás-, szállítási és étkeztetési költségeihez – fűzte hozzá. A főpolgármester-helyettes felhívta a figyelmet a programok bőségére, ezen belül is a Sportszigetre, amelyen különböző sportbemutatók, kalandpark és sportolási lehetőségek várják az érdeklődőket, akik olimpikonokkal és különböző sportágak bajnokaival is találkozhatnak.

Az idén Budapest Európa Sportfővárosaként a sportra fókuszál, s nagyon fontosnak tartják, hogy a legfiatalabbakat is egészség- és sporttudatos szemlélet alapján segíthessék – tette hozzá.

Az NGYSZ a rendezvényre idén 500 nehéz sorsú gyermeket hív meg magyarországi – pécsi és pápai – intézményekből, valamint a "határon túlról", Erdélyből, Csángóföldről, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról. A vendég gyerekek utazási, szállás- és étkezési költségeit a szolgálat vállalja.

A Sportszigeten 12 sportág, köztük a kézilabda, a golf, a vívás, a kick-box, az asztalitenisz és az ökölvívás mutatkozik be, valamint rapid sakkversenyt is tartanak – mondta el Komáromi Tibor háromszoros világbajnok birkózó, a Sportsziget szervezője. A birkózó hozzátette: nem élsportra, hanem a mozgás és a sport szeretetére szeretnék rávezetni a gyerekeket.

Partics Katalin, az NGYSZ Sportbizottságának titkára azt hangsúlyozta, hogy a Sportsziget megrendezéséből hagyományt szeretnének teremteni, hiszen a gyerekek közelebb kerülhetnek olyan sportokhoz, amelyekkel a hétköznapokban ritkán találkozhatnak, ennek jelentősége pedig az egészségmegőrzés mellett a sportbeli kiugrási lehetőség.

A több sportág megismertetésén keresztül azt közvetítik a gyermekeknek, hogy a sport az egészséges életmód, az egészség megőrzésének a része.

A rendezvényen egyebek mellett hangszerkészítés, zenés torna, színpadi műsorok, interaktív díszelgési bemutató, a Mercedes-Benz Hungária Kft. MobileKids programjában a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos játékok, az OTP Bank Kalandparkban pénzügyi játékok és fejtörők szórakoztatják a résztvevőket.

Fellép mások mellett a Holle Anyó Színház, a New Dance World, a Budapesti Operettszínház, a Csudatáska Társulat és a Madách Táncművészeti Iskola.

(MTI nyomán)