Programajánló :: 2021. október 18. 11:27 ::

"Az oltatlanok se legyenek másodrendű állampolgárok!" - A Szabadság Napja a Corvin közben

Pongrátz András, a Corvin közi szabadságharcos hívására gyűlnek össze október 23-án, rendszerváltást is követelve. Felszólal a harmadik utas államfőjelölt, Dr. Popély Gyula is, Dúró Dóra a Covid-diktatúrával szembeni képviselőként lép színpadra, Toroczkai László a magyar ellenállás vezetőjeként, Kovács Attila református lelkész pedig az oltások után elhunytakért is imádkozik, illetve szót emel a magyar életekért - közölték a szervezők.