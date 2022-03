Toroczkai: háborúba sodorhatja a Fidesz Magyarországot

A kormány mai bejelentésével , miszerint Magyarország támogatja Ukrajna mielőbbi európai uniós tagságát, háborúba sodorhatja hazánkat a globalisták parancsára, elárulva a magyar nemzeti érdekeket. Ukrajna felvétele az Európai Unióba óriási pénzügyi és gazdasági terhet jelentene, és magunkra vonnánk Oroszország dühét is. Már az eddigi, oroszok ellen elrendelt embargók is rendkívüli anyagi terhet rónak a magyar emberekre. Emiatt is tovább emelkednek az árak, erősödik az infláció, és mindez ellátási zavarokat okozhat.