Anyaország, Elcsatolt részek :: 2022. március 1. 12:52 ::

Orbánék támogatják Ukrajna "azonnali" EU-csatlakozását - Mi Hazánk: háborúba sodorhatják az országot

Magyarország támogatja Ukrajna gyorsított EU-felvételét, támogatja a hétfőn nyolc EU-tagország által megfogalmazott kérést, hogy mielőtt vegyék fel az Európai Unió tagjelöltjei közé Ukrajnát, és kezdjék meg a tagság előkészítését, jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter egy keddi videóbejelentkezésben.

Hétfőn nyolc ország, Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia közös nyilatkozatban fejezte ki, hogy támogatja, hogy azonnali EU-s csatlakozást engedélyezzenek Ukrajnának. A kezdeményezéshez kedden Románia is csatlakozott.

A felsorolt országok szerint Ukrajnának azonnal engedélyezni kell az EU-csatlakozást. A nyilatkozatot azután adták ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök bejelentette: aláírta az uniós csatlakozási kérelmet, ezzel pedig Ukrajna indítványozta, hogy EU-taggá válhasson.

"Sürgetjük a brüsszeli intézményeket, hogy vegyék napirendre a nyolc elnöknek ezt a kérését, amelyet Magyarország is támogat. Azt várjuk el Brüsszeltől, hogy kezelje kellő komolysággal ezt a kezdeményezést" – mondta Szijjártó.

A videóban Szijjártó arról is beszélt, hogy Magyarország minden olyan ügyet támogat, amely az ukrajnai helyzet békés rendezését segíti, írja a Telex.

Frissítés: Mi Hazánk: háborúba sodorhatja a Fidesz Magyarországot

A kormány mai bejelentésével, miszerint Magyarország támogatja Ukrajna mielőbbi európai uniós tagságát, háborúba sodorhatja hazánkat a globalisták parancsára, elárulva a magyar nemzeti érdekeket. Ukrajna felvétele az Európai Unióba óriási pénzügyi és gazdasági terhet jelentene, és magunkra vonnánk Oroszország dühét is. Már az eddigi, oroszok ellen elrendelt embargók is rendkívüli anyagi terhet rónak a magyar emberekre. Emiatt is tovább emelkednek az árak, erősödik az infláció, és mindez ellátási zavarokat okozhat.

A Mi Hazánk tiltakozik a kormány döntése ellen, követeljük, hogy Magyarország maradjon független, szabad és semleges! Ezért is tartunk tüntetést a békéért és Kárpátaljáért március 3-án, csütörtökön 17 órától a Külügyminisztérium Bem József téri épülete előtt, majd fáklyás felvonulást tartunk a Honvédelmi Minisztériumig - írja közleményében Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

Korábban írtuk: