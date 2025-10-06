Programajánló, Kultúra :: 2025. október 6. 16:24 ::

Wagner-est lesz az Operaházban

A walkür I. felvonása, a Trisztán és Izoldát megidéző Wesendonck-dalok és A nürnbergi mesterdalnokok nyitánya is felcsendül a Magyar Állami Operaház Zenekarának Aranykor: Wagner című hangversenyén október 12-én az Operaházban.

A koncert szólistája Kovácsházi István, Sümegi Eszter, Cser Krisztián és Szántó Andrea, a zenekart Halász Péter első vendégkarmester dirigálja - közölte a dalszínház hétfőn az MTI-vel.

Az est fő műsorszáma A walkür című opera I. felvonásának koncertszerű előadása. A kamaradrámaként is értelmezhető operarészletet napjaink legkiemelkedőbb magyar Wagner-énekesei közül Kovácsházi István, Sümegi Eszter és Cser Krisztián tolmácsolásában hangzik el.

A beteljesült mitologikus szerelmi történetet Wagner be nem teljesült szerelmének mementói, a Wesendonck-dalok idézik fel. Ezeket múzsája, Mathilde Wesendonck költő öt versére komponálta 1857 és 1958 között, mielőtt plátói viszonyukat Wagner felesége fel nem fedezte.

Az örök szeretetet, a vágyakat, vágyódást és az elmúlást kifejező költeményeket Szántó Andrea előadásában ismerhetik meg az érdeklődők.

A nürnbergi mesterdalnokok a szerző egyetlen felnőttkori vígoperája, amely könnyedebb, játékosabb elemeket is tartalmaz, és nélkülözi a misztikumot. Bár a teljes operát csak 1868-ban mutatták be Münchenben, a nyitányt Wagner már 1862-ben a lipcsei Gewandhausban elvezényelte.

A Magyar Állami Operaház 142. évadában kiemelt figyelmet szentel Beethoven, Mozart és Wagner munkásságának. Ennek részeként a szerzőkhöz köthető operabemutatók mellett egy-egy szimfonikus hangversenyt is dedikál a komponistáknak az Opera zenekara.