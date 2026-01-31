2026. január 31., szombat, Marcella, Csőrsz napja van.
Friss hírek
11:23
Átfogó amnesztiát hirdetett a venezuelai kormány
10:59
Több tucat halálos áldozata van a földcsuszamlásoknak Indonéziában
10:25
A legaktívabb magyar EP-képviselő számol be munkájáról a Mi Hazánk központi
irodájában
10:21
Beköszöntött a mesterséges intelligencia által vezérelt zsarolóvírusok korszaka
09:58
Állítólag baltától kaptak sokkot a tiszás fiatalok Debrecenben
09:41
Drogterjesztő hálózatot számoltak fel a békéscsabai rendőrök
09:16
Washington nem tűr semmiféle "veszélyes műveletet" a Hormuzi-szorosban
08:44
Álnéven indul a választáson Csipke Józsika
08:15
Meghalt Fenyő Miklós
08:05
Több mint 3400-an érkeztek Kárpátalja felől pénteken
07:44
Keddig lehet kérni Braille-írásos értesítőt az országgyűlési választásról
07:29
Több mint kétszázan halhattak meg a kongói koltánbánya-szerencsétlenségben
06:52
Polgárjogi vizsgálatot indítottak az egyik Minneapolisban lelőtt tüntető ügyében
00:12
Bayerék szerint a 444 és elvtársaik újabb holokausztra
készülnek
23:34
Magyar szavazatokra hajt a Progresszív Szlovákia
23:18
Felvidéki magyar politikust vittek el a rendőrök, mert a mellényével is megkérdőjelezte a
Benes-dekrétumokat
22:25
Többmilió oldalnyi Epstein-ügyhöz kapcsolódó dokumentumot tettek közzé
22:12
Milei szükséghelyzetet hirdetett ki a Patagóniában pusztító erdőtüzek miatt
21:39
Európai Néppárt: a demográfia kérdése központi stratégiai ügy
21:20
"Küszöbön áll az ENSZ pénzügyi összeomlása" - a világszervezet főtitkára így szólította fel a befizetésekkel adósokat
20:50
Előzetes: Ózdra hívták a Bűnvadászok
állatvédőit
20:28
Kiutasították a népirtó terrorállam nagykövetét Dél-Afrikából
20:12
Megszavazta a belga képviselőház, hogy megvonható legyen az állampolgárság az újbelga bűnözőktől
19:57
Megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése
19:43
Szolnokon gázolt a vonat
Trump:
Putyin beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti az ukrajnai városokat, ez nagyon kedves
tőle
13-16
éves fiúkkal fajtalankodott egy aberrált edző
Meghalt
Fenyő Miklós
Zelenszkij
megfejtette, miért nem lőtték az éjjel az ukrajnai energetikai létesítményeket az oroszok
Öt
liter benzinnel gyújtotta rá fivérére a lakrészét a szesztől tüzet oltani "elfelejtő" nő
Letartóztatták
a pacsai gyilkost
Előzetes:
Ózdra hívták a Bűnvadászok
állatvédőit
2026. január 31. 10:25
::
Hozzászólások
A legaktívabb magyar EP-képviselő számol be munkájáról a Mi Hazánk központi irodájában
Dr. Borvendég Zsuzsanna lakossági fóruma Újbudán.
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Parkoló
autókat tarolt le egy WC-t pucolni rohanó Rikárdó Gyöngyösön - mindig így siet, mert nem akar elkésni
munkából
(27253)
A
fideszes trollá előlépő Lázár tegnap a cigányokat hergelte, ma pedig a magyarokat fogta
kényszerfogyókúrára
(25194)
Kivégzéssel
fenyegette meg Dúró Dórát egy
cigány
(23170)
Állami
támogatással folytatja felforgató tevékenységét a Bűnvadászok videójában felbukkanó szikrás
zsidó
(19944)
Erőlködnek
(19854)
Tovább
apad a fideszes szavazóbázis (?): Kis Grófó megsértődött, elvégre ő nem takarítja a szart, hanem "zenét" készít
belőle
(19683)
Csodálkozunk,
hogy átverik a gojokat a zsidók, ha még magát Jahvét is be akarják csapni, méghozzá damillal? - Judapesten is
egyébként
(18283)
Elvették
a szót Toroczkaitól Strassburgban, amikor a Benes-dekrétumokról kezdett
beszélni
(18054)
Toroczkai:
újabb globalista "topmenedzsert" húzott elő a színpadi függöny mögül a Tisza
Párt
(17851)
Lázár
után
(16767)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(273205)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(140620)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(135005)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(118609)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(117153)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(109951)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(87808)
Prostituáltként
futtatott két lányt a javítóintézet letartóztatott igazgatója és élettársa - mutatjuk
őket
(82821)
Halálra
vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat
éjszaka
(67798)
Kábszer
a tápszer mellett - így neveli "Pocskondy" Edina a Puzsérral közös
gyerekét
(58572)
