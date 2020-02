Alább olvasható a Kitörés 60 Emlék- és teljesítménytúra szervezőinek közleménye. Úgy tudjuk, garázdaság miatt nyomoznak az ügyben, pedig egyértelmű, hogy gyűlölet-bűncselekmény történt.

A Börzsöny Akciócsoport és a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet által idén XIV. alkalommal megrendezett Kitörés 60 Emlék- és teljesítménytúrán minden eddiginél többen vettek részt. Az új részvételi rekord mellett, az embert próbáló túra három távját összesen 3100-an teljesítették sikeresen. Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek és köszönetet mondunk a mintegy 150 önkéntesnek, akik idén is segítettek lebonyolítani Magyarország egyik legnagyobb tömegsport rendezvényét és történelmi megemlékezését!

Mint tudomásunkra jutott, idei rendezvényünket egy szomorú esemény is beárnyékolta, ugyanis súlyos fizikai támadás érte a túra három résztvevőjét. Ők az a három személy, akiket az interneten terjedő, Városmajorban történt antifasiszták által végrehajtott támadást mutató videókon láthatunk. A sajtóban tudatosan terjedő hamis információkkal ellentétben nem a városmajori rendezvényről távozókat érte támadás, hanem három túrázó fiatalt. Ami ennél még elszomorítóbb - és a felvételek alapján nyilvánvalóan kiderül -, hogy maguk a támadók is pontosan tisztában vannak vele, kikre támadnak. (Erről árulkodó mondatok: „Innen is ki tudtok törni?”, „hova lesz a túra, fiatalok?”)

Ezzel a támadással az oly sokat hangoztatott „félelemkeltés” fogalma új értelmet nyer. Soha eddig nem fordult elő Magyarországon, hogy túrabot és hátizsák látványa gyilkos indulatokat ébresszen. Ez a döbbenetes támadás félreérthetetlenül az elmúlt évek gyűlöletkeltésének az egyenes következménye. A megtámadott felvidéki fiatalok, egy 21 éves lány és két hasonló korú fiatalember a Kitörés 60 túra regisztrált résztvevői voltak, arra vitte az útjuk őket, senkit nem provokáltak, semmiféle jelképet nem viseltek magukon, túraruhában, hátizsákkal, fejlámpával és túrabottal a kezükben haladtak a túra városi szakaszán, mint a felvételeken is jól látható.

Ahogyan az is, hogy az egyre hevesebb, hátulról bottal, rúgásokkal, ütésekkel és teli sörösdobozokkal érkező folyamatos támadást eszük ágában nem volt a baloldali támadóknak abbahagyni. Ki tudja, milyen tragikus következményei lettek volna a csőcselék dühöngésének, ha a rendőrség nem észleli az eseményeket és nem avatkozik közbe gyorsan és hatékonyan. Sajnáljuk, hogy a támadásban résztvevőket nem sikerült elfogni a helyszínen, de a kézre kerítésük reményeink szerint nem jelenthet gondot a nyomozás során, hiszen az eseményről készült számos videófelvétel és fotó alapján az elkövetők pontosan beazonosíthatók.

Egyes közszereplők, újságírók részéről megannyi aljas uszítás, tudatos hazugság és a résztvevők kollektív hamis megbélyegzése kísérte végig úgy ezt az esetet, mint a Kitörés 60 túra teljes történetét. Az ő felelősségük ebben a támadásban megkérdőjelezhetetlen. Mára beérett a túrázva emlékező közösségünk ellen irányuló évtizedes gyűlöletkeltésük és tettlegességben öltött testet. Ettől a pillanattól senki sem érezheti magát biztonságban, aki egy február közepi hétvégén túrázni indul. Ez arra kötelez bennünket, hogy a közösség elleni uszítás miatt megtegyük a szükséges büntetőjogi feljelentéseket az összes érintettel szemben.

Ezen túl a magunk részéről a jövőben sem teszünk mást, mint az elmúlt 14 esztendőben: békességben, politikai célok nélkül, teljesítményünkkel- és a katonasíroknál elhelyezett mécseseinkkel hajtunk fejet Budapest, hazánk és Európa hősi halált halt védői előtt.

Dicsőség a hősöknek!