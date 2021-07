Antimagyarizmus, Elcsatolt részek :: 2021. július 27. 11:00 ::

Az igazi arcuk

Néhány hete portálunk is foglalkozott a ”román Orbán Viktorral”, tehát az AUR elnevezésű magyarellenes párt vezetőjével, ahol körüljártuk az Azonnalinak adott interjúja néhány részletét. Meglehetősen magyarbarát húrokat pengetett, akkor sem hittünk neki, és itt az újabb bizonyíték, miért volt helyes a kétkedésünk.

A közösségi oldalán és blogján támadja sorozatosan a magyarokat, valamint az RMDSZ-t a magyarellenes feljelentéseiről elhíresült, azóta pedig a Szövetség a Románok Egységéért (AUR) színeiben képviselői mandátumot szerzett Dan Tanasă. Pártja mindeközben amiatt elégedetlen, hogy feltételesen szabadlábra helyezték a terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt – írja a Székelyhon.

Az elmúlt napokban Dan Tanasă több bejegyzést is szentelt közösségi oldalán és blogján a magyar témának. Többek között azért kesereg, mert szerinte csak idő kérdése, hogy Románia mikor veszíti el Erdélyt. Számításai szerint két-három évtizeden belül Kovászna és Hargita megyék lakossága teljesen magyar lesz, azokat a románokat, akik nem hagyják el a térséget, elmagyarosítják. Az elmagyarosításhoz a román pártok is asszisztálnak – folytatja, s fűzzük hozzá, bár igaza lenne.

A napokban arról is írt, hogy Sepsiszentgyörgy közterületén kizárólag magyar nyelvű óriásplakáton hirdeti a város önkormányzata az István, a király székelyföldi nagyprodukciót. Ezt teljesen elfogadhatatlannak nevezi, és azt fejtegeti, hogy mindez sovinizmus, a polgármester érzéketlensége. Az óriásplakát fotójához azt írja: Magyarország?! Nem, Sepsiszentgyörgy, Románia – ekképpen háborog, de azért csak szokja, Sepsiszentgyörgy nem Románia, mi ezt valljuk.

A közösségi oldalon, megerősítve pártja álláspontját, arról is értekezik, hogy Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt feltételesen szabadlábra helyezték. „Képzeljük el, hogy ezeket az RMDSZ által ideológiailag táplált fiúkat az Amerikai Egyesült Államokban vagy Izraelben ítélték volna el. Ott is kijöttek volna három év után a börtönből, ha terrorizmus vád?” – írja a magyarellenes blogger. A bejegyzéshez csatolt képen Beke István mellett nem Szőcs Zoltán, hanem Szőcs öccse szerepel – írja, jól látható, azt sem tudja, kinek a fotóját kellett volna kitennie. Másrészt az azonnalis interjúban is felmerült, nekik nem a magyarokkal, csak az RMDSZ-szel van bajuk, ez a lepel azonban most lehullott. Történetesen Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak semmi köze az RMDSZ-hez, mondjuk úgy, vélhetően egész más értékrend alapján élnek és tevékenykednek.

Úgyhogy meglehetősen olcsó kifogás a magyarellenességet RMDSZ-ellenességbe csomagolni, bár ahogy nézzük, nem is sok energiát tesznek abba, hogy leplezzék, fő hajtóerejük a magyarellenesség. Nem csoda, a modern kori úgynevezett román identitás alfája és ómegája ez. Amelyet mintegy keretbe foglal a kisebbrendűségi érzés és az ebből fakadó frusztráció velünk, magyarokkal szemben. Egyébként meglehetősen komoly és valós okkal.

Lantos János – Kuruc.info